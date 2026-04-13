Chhatrapati Sambhajinagar: जर्मन तंत्रज्ञानाद्वारे आता आगीवर नियंत्रण ;३६ मीटर उंचीचा अत्याधुनिक ‘वॉटर टॉवर’ अग्निशमनच्या सेवेत

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील वाढत्या बहुमजली इमारतींच्या पार्श्वभूमीवर अग्निशमन सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने ३६ मीटर उंचीचा जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित अत्याधुनिक मल्टी आर्टिक्युलेटिंग वॉटर टॉवर सेट खरेदी केला. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सुमारे १५.७८ कोटींचा खर्च करून ही यंत्रणा उपलब्ध केली. यामुळे अग्निशमन दलाच्या कार्यक्षमतेत भर पडली..यापूर्वी उंच इमारतींमधील आगीवर नियंत्रण मिळवताना अडचणी येत होत्या. मात्र नव्या यंत्रणेमुळे १० ते १२ मजली इमारतींमध्ये लागलेल्या आगींवर नियंत्रण मिळविणे सहज शक्य होईल. जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित या संचामध्ये ३६ मीटर वॉटर टॉवर, १४ हजार लिटर क्षमतेचा वॉटर बाउजर आणि अग्निशमन रोबोटचा समावेश आहे..बूमवर बसवलेले कॅमेरे, फायबर ऑप्टिक आणि थर्मल कॅमेरा यंत्रणेमुळे आगीचे अचूक निरीक्षण करता येणार असून, ऑपरेटरला सुरक्षित अंतरावरून नियंत्रण ठेवता येईल. त्यामुळे अग्निशमन कर्मचाऱ्यांचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे..कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, त्यानंतरच होईल वापरया अत्याधुनिक यंत्रणेचे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन प्रत्यक्ष वापर सुरू करण्यात येणार आहे. या नव्या सुविधेमुळे शहरातील अग्निशमन सेवा अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि परिणामकारक होईल, असा विश्वास महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केला..यंत्रणेची वैशिष्ट्ये३६ मीटर उंचीचा वॉटर टॉवर१४ हजार लिटर क्षमतेचा वॉटर बाउजरअत्याधुनिक अग्निशमन रोबोट सिस्टीमथर्मल व मॉनिटरिंग कॅमेऱ्यांद्वारे नियंत्रणफायबर ऑप्टिक नियंत्रण प्रणालीचा वापर.