Chh. SambhajiNagar: बारा उड्डाणपूल आणि दोन भुयारी मार्ग! संभाजीनगरच्या रस्त्यांवर वाहतुकीचा नवा चेहरा

छत्रपती संभाजीनगर, ता. १६: महापालिकेने शहरातील मुख्य रस्त्यांचे रुंदीकरण केल्यानंतर आता हे रस्ते आदर्श रस्ते म्हणून विकसित केले जाणार आहेत. शासनानेही रस्ते कामासाठी निधी देण्याची तयारी दर्शविल्याने महापालिकेने 'पेडेको' संस्थेमार्फत डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या दोन महिन्यांपासून शहरातील रस्त्यांचा अभ्यास संस्थेमार्फत सुरू आहे. त्यानुसार गुरुवारी 'स्मार्ट सिटी' कार्यालयात सादरीकरण करण्यात आले..त्यात पाच रस्त्यांवर नव्याने बारा उड्डाणपूल आणि दोन भुयारी मार्ग तयार करण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले. यापूर्वीच शहरात दहा उड्डाणपूल असून, त्यात आणखी १० उड्डाणपुलाची भर पडण्याची शक्यता आहे..शहराचा झपाट्याने होणार विस्तारा पाहता महापालिकेने शहरातील प्रमुख रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचा निर्णय घेत मोठ्या प्रमाणात पाडापाडी केली. सुमारे पाच हजारांपेक्षा जास्त मालमत्ता पाडण्यात आल्या. त्यामुळे रस्त्यांची कामे कधी होणार, याविषयी नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे. या रस्त्यांची कामे आदर्श पद्धतीने करण्याचा प्रशासक जी. श्रीकांत यांचा प्रयत्न आहे..त्यांनी केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे सादरीकरण केले..त्यानुसार या रस्त्यावरील वाहतुकीची वर्दळ, त्या भागात भविष्यात होणारे नागरिकीकरण यासह अभ्यास करून डीपीआर तयार करण्यासाठी महापालिकेने 'पेडेको' या एजन्सीची नियुक्ती केली. या एजन्सीचा दोन महिन्यांपासून अभ्यास सुरू आहे. दरम्यान, जी. श्रीकांत यांनी इतर रस्त्याचा डीपीआर पूर्ण करण्यापूर्वी रस्त्याशी संबंधित सर्व यंत्रणांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी बुधवारी (ता. १६) बैठक घेतली..त्यानुसार बांधकाम विभागाच्या जागतिक बँक प्रकल्पाचे अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, रस्ते विकास महामंडळाचे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे, महावितरणचे अधिकारी उपस्थित होते. 'पेडेको'चे प्रतिनिधी विजय पवार यांनी सादरीकरण केले. त्यात १२ उड्डाणपुलांची गरज असल्याचे नमूद केले; तसेच दोन भुयारी मार्गाची गरजही स्पष्ट करण्यात आली..नेमके कुठे हवेत?महावीर चौक ते पडेगाव दरम्यान डबलडेकर उड्डाणपूलनगर नाका ते दौलताबाद टी पॉइंट या आठ किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यावर सैन्य दलाच्या कार्यालयासाठी भुयारी मार्गाची उपाययोजनानगर नाका ते पडेगाव येथील हनुमान मंदिरापर्यंत सहा लेनचा हा उड्डाणपूल..पैठण रोडवर सध्या अस्तित्वात असलेला रेल्वे स्टेशनचा उड्डाणपूल महानुभाव आश्रमापर्यंत वाढवावानक्षत्रवाडी ते बिडकीन दरम्यान डबल डेकर उड्डाणपूलबीड बायपास रस्त्यावर आणखी तीन उड्डाणपुलांची गरज.जालना रोडवर हायकोर्टच्या सिग्नलजवळ, मुकुंदवाडी चौक आणि धूत हॉस्पिटल ते सुखना नदीचा पूल या तीन ठिकाणी उड्डाणपूलजळगाव रोडवर गरवारे कंपनी, डॉ. आंबेडकर चौक आणि अहिल्यादेवी होळकर चौक या तीन ठिकाणी उड्डाणपूलअमरप्रीत चौकात प्रशस्त भुयारी मार्गाची शिफारस करण्यात आली आहे..यापूर्वी होता एकाच उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव.नाशिकच्या धर्तीवर शहरातही एकच उड्डाणपूल उभारण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी तयार करण्यात आला होता. त्यासाठी माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. मात्र, हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग नसल्याने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रस्ताव नाकारला होता..