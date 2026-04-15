Chhatrapati Sambhajinagar: गॅस सिलिंडर वेटिंग कमी झाली, तरी नागरिकांची अडचण कायम आहे; युद्धानंतर गॅस पुरवठा विस्कळीत; वेटिंग अजूनही हजारोंमध्ये

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगच्या वेटिंगमध्ये काही प्रमाणात घट झाली. पण, परिस्थिती पूर्णपणे सुरळीत झालेली नाही. युद्धपूर्व स्थितीच्या तुलनेत अजूनही वेटिंग जास्त असल्याने ग्राहकांना सिलिंडरसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.शहरातील घरगुती गॅस पुरवठ्याबाबत काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याचे प्रशासन आणि एजन्सीकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांना अजूनही दिलासा मिळालेला नाही. गॅस सिलिंडर बुकिंगनंतर मिळणाऱ्या वेटिंगमध्ये घट झाली असली तरी ती पूर्वपदावर आलेली नाही. .युद्धपूर्व काळात शहरातील बहुतांश गॅस एजन्सींमध्ये बुकिंगची वेटिंग साधारणतः एक हजार ते अडीच हजारांदरम्यान राहत होती. त्या तुलनेत नागरिकांना तुलनेने कमी प्रतीक्षा करावी लागत होती.मात्र, युद्धामुळे गॅस पुरवठा विस्कळित झाला आणि वेटिंगमध्ये वेगाने वाढ झाली. विशेष म्हणजे, युद्धाच्या काळात किंवा सुमारे पंधरा दिवसांपूर्वी गॅस बुकिंगची वेटिंग थेट १० ते ११ हजारांपर्यंत पोचली होती..त्यामुळे ग्राहकांना अनेक दिवस, काही ठिकाणी आठवड्यांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली. या काळात गृहिणींना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयींचा सामना करावा लागला. सद्यःस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा झाली असून वेटिंग कमी होऊन ४ हजार ते ७ हजारांच्या दरम्यान आली आहे. मात्र ही संख्या अजूनही युद्धपूर्व स्थितीपेक्षा दुप्पट ते तिप्पट असल्याने नागरिकांची अडचण पूर्णपणे दूर झालेली नाही..यंत्रणेवर ताण कायमगॅस बुकिंग केल्यानंतर वेळेत सिलिंडर मिळत नसल्याने अनेक कुटुंबांना पर्यायी उपायांचा अवलंब करावा लागत आहे. संबंधित यंत्रणांकडून पुरवठा सुरळीत करण्यात येत असल्याचा दावा होत आहे. तथापि, प्रत्यक्षात वेटिंग अजूनही जास्त असल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजी आहे.."ग्राहकांची वेटिंग मागील काही दिवसांच्या तुलनेत कमी झाली. त्यामुळे पूर्वीसारखी पॅनिक स्थिती राहिलेली नाही. यातून आता काही प्रमाणात गर्दी कमी झाली आहे. आगामी काळात ही स्थिती अजून निवळणार आहे."- मंगेश आस्वार, भारत गॅस एजन्सी संचालक"पूर्वीच्या तुलनेत गर्दी आणि वेटिंग काही प्रमाणात कमी झाली आहे. तसेच सिलिंडरचा पुरवठा पूर्ववत झाल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकही निवांत झाले आहेत."- व्यंकटेश काकडे, एचपी गॅस एजन्सी संचालक