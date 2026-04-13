Chhatrapati Sambhajinagar: चाळिशी पार तापमान; संभाजीनगरकरांचा उकाड्याने जीव हैराण; दिवसासोबत रात्रीही उष्णतेचा कहर; नागरिक त्रस्त

छत्रपती संभाजीनगर: यंदाच्या उन्हाळ्यात चाळीस अंशांचा टप्पा पार करत कडक उन्हाळा सुरू झाला. नावाला साजेसा रवि'वार' नागरिकांच्या अंगाची लाही लाही करून गेला. किमान तापमानातही मोठी वाढ झाली. त्यामुळे रात्रीच्या उकाड्यातही वाढ झाली. पुढील आठवडाभर उन्हाचा पारा चढताच राहणार असल्याचे हवामान खात्याने म्हटले. .यंदा गेल्या महिन्यात एकदा तापमानाने चाळीस अंशांचा टप्पा गाठला होता. पण त्यानंतर अचानक अवकाळी पावसाचे आगमन झाले आणि तापमानात घट झाली. पावसाचे वातवरण संपले असून पुन्हा एकदा उष्ण आणि कोरडे हवामान अनुभवायला मिळत आहे..मागील चार दिवसांपासून तापमान दररोज एक ते दीड अंशाने वाढत होते. रविवारी (ता. १२) सकाळी १० पासूनच ऊन तापायला सुरवात झाली. दुपारी एकनंतर झळांनी नागरिक बेजार झाले..रविवार असल्याने रस्त्यांवर गर्दी कमी असली तरी ज्यांना प्रवास करावा लागला त्यांना असह्य उन्हाचे चटके भाजून काढत होते. आज कमाल तापमान ४०.४ अंश सेल्सिअस राहिले, तर किमान तापमान २३.८ अंशांवर पोचले होते..शुक्रवारी ३७ अंशांवर असलेले कमाल तापमान तीन अंशांनी वाढले, तर किमान तापमानही २१ अंशांवरून २३ अंश झाले. किमान तापमानात वाढ झाल्याने रात्रीच्या उकाड्यात वाढ झाली आहे. हवेतील आर्द्रता कमी झाली असून त्यामुळे उन्हाचा चटका अधिक जाणवणार आहे.