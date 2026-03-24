Chhatrapati Sambhajinagar: हॉटेलमध्ये पार्टीनंतर; व्यवस्थापकाला लुटले; अमराठी स्टाफचे कारण देत घातला वाद

Hotel Robbery Incident in Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हॉटेलमध्ये पार्टी केल्यानंतर चौघांनी व्यवस्थापकाला तलवारीचा धाक दाखवत मारहाण करून पैसे लुटल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर: एका हॉटेलमध्ये दारू रिचवत पार्टी केली, नंतर नशेत तर्र चौघांनी व्यवस्थापकालाच तलवारीचा धाक दाखवला. मारहाण करून पाच हजार रुपये लुटले. यानंतर अमराठी स्टाफ चालणार नाही, असे धमकावत १४ हजार ३३३ रुपयांचे पार्टीचे बिल न भरता तेथून धूम ठोकल्याची घटना शनिवारी (ता. २१) रात्री लिंक रोडवरील हॉटेलमध्ये घडली.

