Chhatrapati Sambhajinagar: हॉटेलमध्ये पार्टीनंतर; व्यवस्थापकाला लुटले; अमराठी स्टाफचे कारण देत घातला वाद

छत्रपती संभाजीनगर: एका हॉटेलमध्ये दारू रिचवत पार्टी केली, नंतर नशेत तर्र चौघांनी व्यवस्थापकालाच तलवारीचा धाक दाखवला. मारहाण करून पाच हजार रुपये लुटले. यानंतर अमराठी स्टाफ चालणार नाही, असे धमकावत १४ हजार ३३३ रुपयांचे पार्टीचे बिल न भरता तेथून धूम ठोकल्याची घटना शनिवारी (ता. २१) रात्री लिंक रोडवरील हॉटेलमध्ये घडली. .याबाबत सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. विकास रहाटवाडे, सारंग तरमगे (रा. कांचनवाडी) व त्यांचे दोन साथीदार अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत..याप्रकरणी आकाश कांतीलाल गोलेच्छा (वय २९, रा. संस्थान गणपती, राजाबाजार) यांनी तक्रार दिली. ते येथे दोन महिन्यांपासून व्यवस्थापक म्हणून काम करतात. ते शनिवारी नेहमीप्रमाणे हॉटेलवर बसलेले होते. रात्री १० ला तीन जण हॉटेलमध्ये आले. त्यांनी दारूची मागणी केली..काही वेळाने त्यांनी अरेरावी सुरू केली. यावेळी अमराठी स्टाफ चालणार नाही, असे म्हणत एकाने तलवार काढली व व्यवस्थापकाला मारहाण करीत शर्टच्या खिशातील पाच हजार रुपये जबरदस्तीने काढले. तलवार हातात घेऊन हॉटेलमधील इतर ग्राहकांनाही धमकावले..गोलेच्छा यांना माफी मागायला लावली आणि ठार मारण्याची धमकीही दिली. तेव्हा तलवार घेऊन फिरणारा व्यक्ती आणि इतर आरोपी तेथून रिचवलेल्या दारूचे १४ हजार ३३३ रुपयांचे बील न देताच कारमध्ये बसून पसार झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.सुरक्षा रक्षकाने ओळखले याप्रकारानंतर, हॉटेलच्या सुरक्षा रक्षकाने तलवारीचा धाक दाखवणारा विकास रहाटवाडे व कार घेऊन आलेला सारंग तरमगे (रा. कांचनवाडी) असल्याचे सांगितले. त्यानंतर प्रकरणी सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास उपनिरीक्षक नंदकुमार भंडारे करत आहेत.