Chhatrapati Sambhajinagar: गर्भलिंगनिदान प्रकरणात पोलिसांची कारवाई; विदेशी प्रोब मशीन जप्त

छत्रपती संभाजीनगर: अवैध गर्भलिंगनिदान प्रकरणात तपास पथकाने सापळा रचून विदेशी बनावटीच्या गर्भलिंगनिदान प्रोब मशीनसह दोन संशयित आरोपींना जेरबंद केले. तपासी अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक कैलास लहाने यांना या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी गर्भलिंगनिदान करण्यासाठी वापरले जाणारे विदेशी बनावटीचे प्रोब मशीन घेऊन एमआयडीसी सिडको हद्दीलगत असलेल्या पिसादेवी परिसरात येणार असल्याची माहिती मिळाली होती..या माहितीच्या आधारे शुक्रवारी (ता. २०) पोलिसांनी सापळा रचला. पिसादेवी परिसरात कारमधून आलेल्या राहुल माणिकराव झोंड (वय २८, रा. मयूरपार्क) आणि सोमनाथ परसराम बारसे (वय ३१, रा. कमळापूर, वाळूज) यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

अंगझडतीत सापडले साहित्यपोलिसांनी दोन्ही आरोपींची अंगझडती घेतली असता, त्यांच्याकडे गर्भलिंगनिदान चाचणीसाठी लागणारा विदेशी बनावटीचा 'प्रोब' आणि एक 'टॅब' मिळून आला. चौकशीदरम्यान आरोपींनी कबूल केले, की हे प्रोब मशीन या गुन्ह्यातील फरार आरोपी डॉ. सतीश बाळू सोनवणे (रा. जाधववाडी) याचे आहे..आरोपींची पार्श्वभूमीपकडण्यात आलेल्या आरोपींपैकी राहुल झोंड हा काही काळ शहरातील खासगी रुग्णालयात 'ओटी सहायक' म्हणून कार्यरत होता, तर सोमनाथ बारसे हा टॅब हाताळण्याचे काम करत असे. शिक्षण १२ वी आणि दहावी पास असूनही हे दोघे अनधिकृतपणे गर्भलिंग निदानासारख्या गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..न्यायालयाची पोलिस कोठडीताब्यात घेतलेल्या दोन्ही आरोपींना अटक करून शनिवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना २७ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. फरार आरोपी डॉ. सतीश सोनवणे याचा शोध आणि गुन्ह्यातील इतर सहभागाबाबत एमआयडीसी सिडको पोलिस अधिक तपास करत आहेत.