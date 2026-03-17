Sambhajinagar Hospital News: घाटीवरील ताण कमी होणार; १८९ कोटींचे माता-बाल रुग्णालय लवकरच सुरू; दूध डेअरी परिसरात अत्याधुनिक महिला रुग्णालय

roject Cost Rises to ₹189 Crore After Upgrades: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दूध डेअरी परिसरात उभारण्यात येणारे नवीन माता व नवजात शिशू रुग्णालय लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. घाटी रुग्णालयातील प्रसूती विभागावर असलेला ताण कमी करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या या एमसीएच विंग प्रकल्पाचा खर्च वाढून सुमारे १८९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
सुनील इंगळे

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील जालना रोडवरील दूध डेअरी परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या ४०० खाटांच्या अत्याधुनिक महिला व नवजात शिशू रुग्णालयाची आठ मजली इमारत आता पूर्णत्वाकडे आहे. मात्र, इमारतीमध्ये लिफ्ट, इलेक्ट्रिकल, पॉवर हाउससह इतर कामांसाठी जवळपास ७८ कोटींचा वाढीव निधी लागणार आहे.

गेल्या वर्षभरापासून प्रशासनाच्यावतीने पाठपुरावा करूनही निधी मिळत नसल्यामुळे काम खोळंबले आहे. वाढीव निधीमुळे इमारतीचा खर्च १११ कोटी रुपयांवरून १८९ कोटी रपयांपर्यंत पोचला आहे.

