Sambhajinagar Hospital News: घाटीवरील ताण कमी होणार; १८९ कोटींचे माता-बाल रुग्णालय लवकरच सुरू; दूध डेअरी परिसरात अत्याधुनिक महिला रुग्णालय

सुनील इंगळेछत्रपती संभाजीनगर: शहरातील जालना रोडवरील दूध डेअरी परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या ४०० खाटांच्या अत्याधुनिक महिला व नवजात शिशू रुग्णालयाची आठ मजली इमारत आता पूर्णत्वाकडे आहे. मात्र, इमारतीमध्ये लिफ्ट, इलेक्ट्रिकल, पॉवर हाउससह इतर कामांसाठी जवळपास ७८ कोटींचा वाढीव निधी लागणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून प्रशासनाच्यावतीने पाठपुरावा करूनही निधी मिळत नसल्यामुळे काम खोळंबले आहे. वाढीव निधीमुळे इमारतीचा खर्च १११ कोटी रुपयांवरून १८९ कोटी रपयांपर्यंत पोचला आहे..शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी) मधील स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभागावर सध्या मोठ्या प्रमाणात ताण येत आहे. या विभागाला केवळ ९० खाटांची मान्यता असतानाही दररोज २०० हून अधिक महिला आणि त्यांचे नवजात शिशू दाखल असतात. त्यामुळे दूध डेअरी परिसरातील महिला व नवजात शिशू रुग्णालय सुरू झाल्यानंतर घाटीवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. सुरवातीला १११.८९ कोटी रुपयांच्या निधीतून हे काम होणार होते..मात्र, या प्रकल्पावर मदर ॲण्ड चाइल्ड हेल्थ (एमसीएच) विंग उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात इमारतीमध्ये लिफ्ट, इलेक्ट्रिकल, पॉवर हाउस आणि इतर तांत्रिक कामांमध्ये वाढ झाली. परिणामी प्रकल्पाचा खर्च वाढला. हा निधी मंजूर झाल्यानंतर उर्वरित कामांना वेग मिळणार असून रुग्णालय लवकरच कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.रुग्णालयामुळे मिळणार हे फायदेतज्ज्ञ उपचार : उच्च जोखमीच्या गर्भधारणा झालेल्या महिलांना खासगी रुग्णालयात जाण्याची गरज उरणार नाही.अत्याधुनिक एनआयसीयू : मुदतपूर्व जन्मलेल्या बालकांसाठी अद्ययावत सुविधा.मोफत सेवा : ग्रामीण भागातील गरीब रुग्णांना दर्जेदार आरोग्यसेवा मोफत मिळतील.वेळेची बचत : जालना रोडवर रुग्णालय असल्याने ग्रामीण भागातून येणाऱ्या रुग्णांना शहराच्या आत 'घाटी'पर्यंत जाण्याचा त्रास वाचेल.."मागील आठवड्यात मुंबई येथे सचिव स्तरावरील बैठकीत महिला रुग्णालयाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. सुधारित प्रस्तावानुसार ७८ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. लवकरच हा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. निधी मिळताच उर्वरित कामे पूर्ण होतील."- डॉ. कमलाकर मुदखेडकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक