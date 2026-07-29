Aurangabad Municipal Corporation: सत्तर रुपयांना नाश्ता, ५९० रुपयांना जेवण !; महानगरपालिकेत वर्षाला तब्बल ३५ लाखांची होणार उधळपट्टी

छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या बैठकीसाठी ७० रुपयांचा नाश्ता, ३८ रुपयांचा चहा, १८ रुपयांचे बिस्कीट पाकीट आणि ५९० रुपये जेवणाच्या प्लेटवर खर्च केले जाणार आहेत. तब्बल ३५ लाख रुपये वर्षाला त्यावर खर्च अपेक्षित आहे. जनतेने कर रूपाने भरलेल्या पैशांची उधळपट्टी नको, म्हणून अनेक वर्षे महापालिकेतील जेवणावळ बंद होती. पण, भाजपची सत्ता येताच पुन्हा उधळपट्टी सुरू झाली..महापालिकेची प्रत्येक महिन्याला एक सर्वसाधारण सभा होते. कधी-कधी एका महिन्यात दोन सभाही होतात तर स्थायी समितीच्या महिन्यातून चार बैठका अपेक्षित आहेत. सर्वसाधारण सभा दिवसभर चालते त्यामुळे जेवणाची व्यवस्था केली जाते, तर स्थायी समितीची बैठक कधी दीड-दोन तास तर कधी चार तासांपर्यंत चालते. त्यामुळे नाश्त्याची व्यवस्था केली जाते. त्यासाठी खर्चाची मंजुरी घेणे व निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी (ता. ३०).Tejas Shirse: वेदना सहन करत तेजसची शर्यत पूर्ण करण्यासाठी शर्थ.होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात आला. त्यात नमूद करण्यात आले, की स्थानिक बाजारपेठेतून यासंदर्भात दर मागविण्यात आले होते. त्यानुसार ७० रुपयांचा नाश्ता, ३८ रुपयांचा चहा (कप बशीसह), १८ रुपयांचे सर्व प्रकारचे बिस्कीट पाकीट (१०० ग्रॅम ते ७५ ग्रॅम) आणि ५९० रुपये जेवण, २०० एमएल पाण्याची बॉटल सात रुपये, असे दर सादर करण्यात आले..केंद्रेकरांनी केले होते जेवण बंदमहापालिकेतील जेवणावळीचा खर्च टाळण्यासाठी तत्कालीन प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सर्वसाधारण सभेच्यावेळी दिले जाणारे जेवण बंद केले होते. त्यानंतर अनेक काळ इस्कॉनतर्फे दिली जाणारी खिचडी मागविण्यात आली..Petrol-Diesel-CNG Price: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्चे तेल 5% महाग! पेट्रोल, डिझेल, CNG आणि LPG चे नवे दर जाहीर.असा आहे मेन्यूदोन भाज्या, दाळ, साधा भात, चपात्या-पुऱ्या, गोड पदार्थ, पापड, सलाड, लोणचे. त्यासोबत फूड टेबल, हीटिंग बाउल्स यांचा मेन्त समावेश आहे. आवश्यक मनुष्यबळासह राउंड टेबल व आवश्यक खुर्थ्यांचाही खर्च अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.