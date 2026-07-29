छत्रपती संभाजीनगर

Aurangabad Municipal Corporation: सत्तर रुपयांना नाश्ता, ५९० रुपयांना जेवण !; महानगरपालिकेत वर्षाला तब्बल ३५ लाखांची होणार उधळपट्टी

Breakfast and Meal Rates Spark Public Debate: महानगरपालिकेच्या बैठकीतील नाश्ता आणि जेवणासाठी वर्षाला सुमारे ३५ लाख रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे.
Aurangabad Municipal Corporation

Aurangabad Municipal Corporation

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या बैठकीसाठी ७० रुपयांचा नाश्ता, ३८ रुपयांचा चहा, १८ रुपयांचे बिस्कीट पाकीट आणि ५९० रुपये जेवणाच्या प्लेटवर खर्च केले जाणार आहेत. तब्बल ३५ लाख रुपये वर्षाला त्यावर खर्च अपेक्षित आहे. जनतेने कर रूपाने भरलेल्या पैशांची उधळपट्टी नको, म्हणून अनेक वर्षे महापालिकेतील जेवणावळ बंद होती. पण, भाजपची सत्ता येताच पुन्हा उधळपट्टी सुरू झाली.

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Aurangabad Municipal Corporation
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