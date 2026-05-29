Chhatrapati Sambhajinagar: पत्नीची छेड काढल्याच्या रागातून डोक्यात दगड घालून मित्राची हत्या; व्यक्तींची माहिती गोळा करण्यात

छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगरमधील बेपत्ता (बातमीदार) : पत्नीची छेड काढली, त्यानंतर समजावूनही ऐकत नसल्याने मित्रानेच मित्राच्या डोक्यात मोठा दगड घालून हत्या केली. कच्ची घाटी परिसरात सोमवारी (ता. २५) ही घटना घडली. .घटनेनंतर अवघ्या ४८ तासांत चिकलठाणा पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने आरोपी शेख फैयाज शेख महेमूद (वय २६, रा. किरडपुरा ) याला अटक केली..शेख आवेश शेख परवेज (वय २५, रा. जालना) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. मृतदेह आढळल्यानंतर त्याची ओळख पटवणेही कठीण होते. यासाठी बीड, जालना, बुलडाणा, नाशिक आणि आली. त्यानंतर मृ॒ताची ओळख पटली..पोलिसांनी मृताच्या घरी केलेल्या चौकशीत शेख आवेश हा त्याचा मित्र शेख फैयाज याच्यासोबत त्याच्या दुचाकीवर गेल्याची माहिती समोर आली. यावरून पोलिस आरोपीपर्यंत पोचले. त्यानंतर त्याला रहेमानिया कॉलनीतून ताब्यात घेतले..चौकशीदरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. सोमवारी सकाळी दोघे पार्टी करीत होते. तेव्हा परत एकदा समजावताना त्यांच्यात वाद झाला. यातून मित्राची हत्या करीत धूम ठोकल्याचे आरोपीने सांगितले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.