Chhatrapati Sambhajinagar: डेपो तयार; पण ३४ बस मिळाल्याच नाहीत; कंपनीने ठेवले झुलवत 'स्मार्ट' प्रवासासाठी शहरवासीयांची प्रतीक्षा संपेना

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रशासनाने भाडेतत्त्वावर ई-बस घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, चार वर्षांपासून कंपनीने बस न देता झुलवत ठेवले. २०२२ मध्ये करारानंतरही अद्याप ३४ बस मिळाल्या नाहीत. ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक कंपनीच्या घोळानंतर आता केंद्र सरकारच्या 'पीएम-ई बस सेवा' योजनेअंतर्गत शहराला मिळणाऱ्या १०० बसबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे..शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची गरज लक्षात घेऊन स्मार्ट सिटीने १०० बसची खरेदी केली. या बस सध्या रस्त्यावर धावत आहेत. मात्र, १७ लाख लोकसंख्येची गरज लक्षात घेऊन स्मार्ट सिटीने शासनाच्या धोरणानुसार वर्ष २०२२ मध्ये ओलेक्ट्रा कंपनीकडून ३५ ई-बस भाडेकरारावर घेण्याचा करार केला. वर्षभरात या बस दाखल होण्याची शक्यता होती..मात्र, आजपर्यंत या बस शहरात दाखल होण्याच्या अनेक तारखा आणि मुहूर्त प्रशासनाकडून वारंवार जाहीर करण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्षात चार वर्षांत कंपनीने केवळ एक बस पाठवून बोळवण केली. उर्वरित ३४ बससाठी आता जून २०२६ ची अंतिम मुदत देण्यात आली. तरीही डेपोतील चार्जिंग स्टेशनचे काम कंपनीच्या वेळकाढूपणामुळे अद्याप रखडलेलेच आहे. चार्जिंग स्टेशन उभारणीत कंपनीकडून होत असलेली चालढकल पाहता जून महिन्याची डेडलाइनही पाळली जाईल की नाही, याबद्दल मोठी साशंकता आहे..पीएम ई-बस योजनेलाही ग्रहण ?केंद्र शासनाने ई-शहर बस पुरविण्यासाठी पीएम ई-बस योजना आणली. त्यात महापालिकेला १०० बस मंजूर करण्यात आल्या. मात्र, सद्यःस्थितीत या १०० बस शहरात नेमक्या कधी दाखल होणार, यावरही अनिश्चिततेचे ढग आहेत. एकीकडे कोट्यवधी रुपये खर्चून जाधववाडी भाजीमंडई येथे शहर बससाठी भव्य डेपो उभारून तयार आहे, तर दुसरीकडे बस उपलब्ध होत नसल्याने हा प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरण्याची चिन्हे आहेत..बिलात महिन्याला ४० लाखांची बचतचार्जिंग स्टेशनसाठी हर्सल उपकेंद्रातून हायटेन्शन वीजवाहिनी डेपोपर्यंत आणण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप वीजपुरवठा अधिकृतपणे सुरू करण्यात आलेला नाही. वीजपुरवठा सुरू केल्यास महापालिकेला विजेचा वापर न करता दरमहा ४० लाख रुपयांचे फिक्स बिल महावितरणला भरावे लागेल. हे बिल वाचवण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत आणि प्रकल्पप्रमुख इम्रान खान यांनी अद्याप वीजपुरवठा सुरू केलेला नाही.