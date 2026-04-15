Chhatrapati Sambhajinagar: उभ्या ट्रकला आयशर धडकला; वडोद बाजार फाट्यावरील घटना; चालक गंभीर जखमी

फुलंब्री: सिल्लोड-फुलंब्री राष्ट्रीय महामार्गावरील वडोद बाजार फाट्यावर सोमवारी (ता. १३) रात्री दहाच्या सुमारास भीषण अपघात घडला. रस्त्याच्या कडेला हॉटेलसमोर उभ्या असलेल्या भुसा भरलेल्या ट्रकला दूध वाहतूक करणाऱ्या आयशर वाहनाने पाठीमागून जोरदार धडक दिली. .यात धडकेत दहा टायरचा ट्रक महामार्गावरच उलटला. या अपघातात आयशरचालक गंभीर जखमी झाला असून, क्लीनरलाही दुखापत झाली..सिल्लोडकडून छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणारा ट्रक (एमएच-२१, बीएच-२०४६) वडोद बाजार फाट्यावरील एका हॉटेलसमोर उभा होता. याचवेळी पाठीमागून येणाऱ्या दूध वाहतूक करणाऱ्या आयशरने (एमएच-२१, बी-३०२३) वेगात येत ट्रकला पाठीमागून जोराची धडक दिली..त्यामुळे भुसा भरलेला ट्रक थेट उलटून महामार्गावर आडवा झाला. या अपघातात आयशरचालक मनोहर रेवणनाथ जाधव आणि क्लीनर राजू चंद्रभान जाधव (रा. उमरावती, ता. फुलंब्री) हे जखमी झाले असून, चालकाची प्रकृती गंभीर आहे. दोघांनाही तत्काळ रुग्णालयात हलविण्यात आले..अपघातावेळी ट्रकचालक व क्लीनर हॉटेलमध्ये उतरलेले असल्याने ते थोडक्यात बचावले. दरम्यान, अपघातामुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाली होती. या घटनेची नोंद वडोद बाजार पोलिस ठाण्यात करण्यात आली.