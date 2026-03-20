छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News: अवकाळी पावसाचा मोठा फटका; हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान

Unseasonal Rain Hits Aurangabad District: छत्रपती सांभाजीनगर जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे सुमारे एक हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गहू, हरभरा, मका तसेच फळबागांना फटका बसल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: जिल्हाभरात बुधवारी (ता.१९) वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस पडला, तर काही भागांत अक्षरशः गारांचा पाऊस पडला. या पावसामुळे रब्बी पिकांसह फळबागांचे मोठे नुकसान झाल्याचे प्राथमिक अंदाजात समोर आले. प्रामुख्याने सोयगाव तालुक्यात २९१ हेक्टरवर आणि कन्नड तालुक्यात ६०७ हेक्टरवर शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे.

Loading content, please wait...
Crop Damage
