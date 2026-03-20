Chhatrapati Sambhajinagar News: अवकाळी पावसाचा मोठा फटका; हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान

छत्रपती संभाजीनगर: जिल्हाभरात बुधवारी (ता.१९) वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस पडला, तर काही भागांत अक्षरशः गारांचा पाऊस पडला. या पावसामुळे रब्बी पिकांसह फळबागांचे मोठे नुकसान झाल्याचे प्राथमिक अंदाजात समोर आले. प्रामुख्याने सोयगाव तालुक्यात २९१ हेक्टरवर आणि कन्नड तालुक्यात ६०७ हेक्टरवर शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे..कन्नड तालुक्यात काही ठिकाणी गहू ओंब्या भरण्याच्या अवस्थेत आहे, तर काही ठिकाणी कापणी करून ठेवलेला होता. गहू संपूर्ण शेतात विस्कटल्याने अतोनात नुकसान झाले. हरभरा, मका पिकाचेही नुकसान झाल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख यांनी दिली. .कन्नड तालुक्यात गहू पिकाचे १५२ हेक्टरवर, मका १४८, हरभरा १८०, भाजीपाला ५० ते ६० हेक्टर आणि मोसंबी, डाळिंब, केळी, चिकू या फळपिकांचे साधारण १५ ते २० हेक्टरवर नुकसान झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. ."तालुक्यातील शेलगाव, बरकतपूर, जांभळी या तीन गावांच्या शिवारात जवळपास १५ मिनिटे गारांचा पाऊस पडला. उर्वरित ठिकाणी कापून ठेवलेल्या पिकांचे नुकसान झाले. गहू आणि हरभरा पिकांचे अधिक नुकसान आहे.:- संदीप शिरसाठ, तालुका कृषी अधिकारी, कन्नड."आमच्या भागात आजही (गुरुवारी) सात ते पावणेआठपर्यंत विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडला. यामुळे मका, बियाणे कांदा, पपई, गहू, ज्वारीचे अतोनात नुकसान झाले. तिडका, जरंडी, बहूलखेडा, निंबायती आणि धिंगापूर शिवारात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे."- ईश्वर सपकाळ, शेतकरी, तिडका, ता. सोयगाव.