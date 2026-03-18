Chhatrapati Sambhajinagar: गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर जॅकवेलमध्ये पाणी; शहराच्या पाणीपुरवठ्याला नवा दिलासा

छत्रपती संभाजीनगर: शहराच्या बहुप्रतिक्षित नवीन पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात मंगळवारी (ता. १७) मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. १९ मार्चरोजी गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर जॅकवेलमध्ये पाणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. त्यानंतर २२ किंवा २३ मार्चपर्यंत जॅकवेल पूर्ण भरल्यानंतर हे पाणी मुख्य जलवाहिनीमध्ये सोडण्याचे आदेश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी दिले आहेत. .दरम्यान, आधी जॅकवेल भरून पाइपलाइनची सफाई करणार आणि नंतरच शहराला पाणी देण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या ७ मार्चच्या आदेशानुसार, महापालिका आयुक्त आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी १६ मार्चरोजी जॅकवेलची (उपसा विहीर) प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. याचा सविस्तर तपशील महापालिकेच्यावतीने ॲड. संभाजी टोपे यांनी न्यायालयात सादर केला. यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी, महापालिका अभियंता आणि कंत्राटदार कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाचे कौतुकसुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल विशेष आभार व्यक्त केले. तसेच, सर्व अधिकारीवर्ग आणि यंत्रणेने टीम म्हणून एकत्रितपणे काम करून येणाऱ्या अडचणींवर तोडगा काढावा, अशा सूचनाही दिल्या..नागरिकांना संयम ठेवण्याचे आवाहनप्रकल्पाच्या संवेदनशीलतेचा विचार करून नागरिकांनी थोडा संयम ठेवावा. सोशल मीडिया किंवा इतर माध्यमांतून चुकीची विधाने किंवा प्रकल्पावर विनाकारण टीकात्मक टिप्पणी करू नये, असे आवाहनही न्यायालयाने केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २७ मार्च २०२६ रोजी होणार असून, तोपर्यंत योजनेच्या प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याची चाचणी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीत महापालिकेतर्फे ॲड. संभाजी टोपे, मजीप्रातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, एनएचएआयतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे, कंत्राटदार कंपनीतर्फे आर. एन. धोर्डे, ''ॲमीकस क्युरी'' म्हणून ॲड. शंभूराजे देशमुख आणि मूळ याचिकाकर्ते ॲड. अमित मुखेडकर यांनी बाजू मांडली..प्रत्यक्ष पाण्यासाठीची तयारी जॅकवेलमध्ये पाणी घेतल्यानंतर लगेचच ते शहरात सोडले जाणार नाही. तांत्रिक निकषांनुसार, जॅकवेल भरल्यानंतर २२ किंवा २३ मार्चला पाणी मुख्य जलवाहिनीमध्ये घेतले जाईल. त्यानंतर संपूर्ण जलवाहिनीची स्वच्छता करण्यासाठी प्रत्येक चार किलोमीटरच्या अंतरावर पाइपलाइन फ्लशिंग (स्वच्छता) केली जाणार आहे. नवीन पाइपलाइनमध्ये असलेला कचरा किंवा बांधकामाचे अवशेष काढून टाकण्यासाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे. ही स्वच्छता प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पाणी शहरापर्यंत पोचवले जाईल. त्यामुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष पाणी मिळण्यासाठी शुद्धीकरणाचे हे टप्पे पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..तब्बल ७५ ट्रक भरेल इतका राडारोडा काढणार!सादर केलेल्या अहवालानुसार, जॅकवेलच्या कामात महत्त्वाचे बदल आणि सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. जॅकवेलमधील २०० हून अधिक ठिकाणच्या दुरुस्तीपैकी १२० ठिकाणांचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम १८ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कंत्राटदाराने बहुतांश गळती सीलबंद केली असून, पुढील दोन दिवसांत उर्वरित तीन ठिकाणांची गळतीही थांबवली जाणार आहे. तसेच घटनास्थळावरून ७५ ट्रक भरेल इतका राडारोडा काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. क्रेन हटवून तो भाग सुरक्षितपणे सील करण्यात आला आहे. शिवाय पाइपलाइनसाठी लागणाऱ्या ''कॉन्बेक्स्ट्रा 'ईपी७५' साहित्याचा तुटवडा होता. आयुक्तांनी स्वतः भरूच (गुजरात) येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून हे साहित्य उपलब्ध करून दिले आहे.