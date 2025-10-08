छत्रपती संभाजीनगर

हृदयद्रावक! महाविद्यालयात निघालेल्या भावंडांवर काळाचा घाला; कार-दुचाकी धडकेनंतर दोघांना ट्रकने चिरडले, चाकाखाली दोघंही...

Tragic Road Accident in Ausa : औसा-तुळजापूर मार्गावर पोदार शाळेसमोर भरधाव कारने दुचाकीला धडक दिल्याने प्रसाद व गायत्री शिंदे या भावंडांचा जागीच मृत्यू झाला. गावात शोककळा पसरलीये.
Road Accident in Ausa

Road Accident in Ausa

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

  1. पोदार शाळेसमोर कारने दुचाकीला धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला.

  2. प्रसाद व गायत्री शिंदे या भावंडांचा जागीच मृत्यू झाला.

  3. वाघोली गावावर या अपघाताने शोककळा पसरली.

औसा (जि. लातूर) : दुचाकीला कारने धडक दिल्यामुळे बहीण-भावाचा मृत्यू झाल्याची घटना शहरातून जाणाऱ्या औसा-तुळजापूर मार्गावरील पोदार शाळेसमोर मंगळवारी (ता. सात) घडली. महाविद्यालयात निघालेलेली वाघोली (ता. औसा) येथील ही भावंडे धडकेनंतर फेकली गेली (Tragic Road Accident in Ausa) आणि ट्रकच्या चाकाखाली सापडली. या दुर्दैवी घटनेने वाघोली गावावर शोककळा पसरली.

Loading content, please wait...
Latur
school
Bike
police case
accident case
Accident Death News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com