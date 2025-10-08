हृदयद्रावक! महाविद्यालयात निघालेल्या भावंडांवर काळाचा घाला; कार-दुचाकी धडकेनंतर दोघांना ट्रकने चिरडले, चाकाखाली दोघंही...

पोदार शाळेसमोर कारने दुचाकीला धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला.प्रसाद व गायत्री शिंदे या भावंडांचा जागीच मृत्यू झाला.वाघोली गावावर या अपघाताने शोककळा पसरली..औसा (जि. लातूर) : दुचाकीला कारने धडक दिल्यामुळे बहीण-भावाचा मृत्यू झाल्याची घटना शहरातून जाणाऱ्या औसा-तुळजापूर मार्गावरील पोदार शाळेसमोर मंगळवारी (ता. सात) घडली. महाविद्यालयात निघालेलेली वाघोली (ता. औसा) येथील ही भावंडे धडकेनंतर फेकली गेली (Tragic Road Accident in Ausa) आणि ट्रकच्या चाकाखाली सापडली. या दुर्दैवी घटनेने वाघोली गावावर शोककळा पसरली..प्रसाद पद्माकर शिंदे (वय २५) हा बहीण गायत्री पद्माकर शिंदे (रा. वाघोली) हिला महाविद्यालयात सोडण्यासाठी सकाळी दुचाकीने (एमएच २४ बी ०६५३) औशाकडे निघाले होते. येथील तुळजापूर मोडजवळ पोदार शाळेसमोर भरधाव कारने दुचाकीला धडक दिली. त्यामुळे दोघे रस्त्यावर फेकले गेले..Amravati POCSO Case : अमरावतीत आइस्क्रीमचे आमिष दाखवून शालेय विद्यार्थिनीवर बळजबरीने अत्याचार; जंगलात नेऊन तिच्यासोबत....त्याचवेळी जवळून जाणाऱ्या ट्रकच्या चाकाखाली ते चिरडले गेले. त्यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. वाघोली येथील शेतकरी पद्माकर शिंदे हे शेतीसोबत दुग्ध व्यवसाय करतात. मुलगा प्रसाद दूध संकलनासाठी मदत करीत असे. गायत्री ही लातूर येथे महाविद्यालयात शिकत होती. बहिणीला महाविद्यालयात सोडण्यासाठी प्रसाद दुचाकीने निघाला होता. नियतीने या भावंडाना महाविद्यालयापर्यंत पोचू दिले नाही..FAQs :प्र. १: अपघात कुठे झाला?उत्तर : औसा-तुळजापूर मार्गावर पोदार शाळेसमोर अपघात झाला.प्र. २: अपघातात कोणाचा मृत्यू झाला?उत्तर : प्रसाद शिंदे आणि गायत्री शिंदे या भावंडांचा जागीच मृत्यू झाला.प्र. ३: अपघाताचे कारण काय होते?उत्तर : भरधाव वेगात असलेल्या कारने दुचाकीला धडक दिल्याने अपघात झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.