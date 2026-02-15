Parbhani Crime: परभणीत गळ्यावर वार करून ऑटोचालकाचा खून; नांदखेडा रोड परिसरातील घटना, धक्कादायक घटनेने उडाली खळबळ!

परभणी: शहरातील नांदखेडा रोड परिसरात सोमनाथनगर पाटीजवळ शनिवारी (ता. १४) दुपारी एका ऑटोरिक्षा चालकाचा गळ्यावर वार करून निर्घृण खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.सय्यद अकबर सय्यद गफूर (वय ४५, रा. पाकीजा मोहल्ला, जुना जिल्हा परिषद इमारतीसमोर) असे खून झालेल्या ऑटोचालकाचे नाव आहे. ते अनेक वर्षांपासून ऑटो रिक्षा (एमएच २२ एपी १८५२) चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. शनिवारी दुपारी सुमारे ३ ते ३.३० च्या सुमारास सोमनाथनगर पाटीजवळ काही ग्रामस्थांना रस्त्यालगत ऑटोत एका व्यक्तिचा मृतदेह आढळला. .याबाबत तत्काळ नानलपेठ पोलिसांना माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. प्राथमिक माहितीनुसार अज्ञात व्यक्तीने ऑटोमागून चालक सय्यद अकबर यांच्या मानेवर धारदार शस्त्राने वार केला. गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला असावा, असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...घटनास्थळी पोलिस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, अपर पोलिस अधीक्षक सूरज गुंजाळ, सहायक पोलिस अधीक्षक जीवन बेनिवाल, स्थानिक गुन्हा शाखेचे पोलिस निरीक्षक विवेकानंद पाटील, गणेश कदम, सचिन बेंद्रे तसेच उपनिरीक्षक बिक्कड, खजे व इतर कर्मचाऱ्यांनी भेट देऊन पाहणी केली. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठविण्यात आला. त्याठिकाणी शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या प्रकरणी रात्री उशिरा नानलपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.