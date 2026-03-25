Chhatrapati Sambhajinagar:अयोध्येच्या मंदिराची प्रतिकृती शहरात; धार्मिक वातावरणाची निर्मिती

बीड बायपास: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठानने श्रीरामचंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या परिसरात अयोध्या येथील राम मंदिराच्या शैलीतील लहान आकाराची प्रतिकृती असलेले श्रीराम मंदिर उभारण्याचा संकल्प केला. श्रीराम नवमीला गुरुवारी (ता.२६) शिलान्यास होणार असून, त्यानुसार नियोजन केले असल्याचे विश्वस्तांकडून सांगण्यात आले..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान १९८९ मध्ये स्थापन झाले. या संस्थेने समाजासाठी सुसंस्कृत, समर्पित आणि सेवाभावी डॉक्टर घडविण्याच्या उद्देशाने श्रीरामचंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसची स्थापना केली. या संस्थेच्या कार्यामध्ये श्रीराम मंदिर हे श्रद्धा, आस्था आणि प्रेरणेचे केंद्र राहिले असून, त्याच भावनेतून महाविद्यालय परिसरात मंदिर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती विश्वस्त डॉ. अनंत पंढरे यांनी दिली..या प्रकल्पासाठी संस्थेचे विश्वस्त डॉ. अनंत पंढरे, डॉ. सीमा पंढरे आणि नरेश सराफ यांनी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र न्यासाचे महासचिव चंपत राय आणि नृपेंद्र मिश्रा यांची भेट घेऊन मार्गदर्शन घेत परवानगी घेतली. अयोध्येतील रामलल्लाच्या मूर्तीप्रमाणेच मूर्ती येथे प्रतिष्ठापित केली जाणार असून ती शिल्पकार योगीराज हे साकारणार आहेत. या मंदिराचा शिलान्यास गुरुवारी (ता.२६) शास्त्रोक्त पद्धतीने पार पडणार आहे. यासाठी अयोध्येतील कारागिरांनी पवित्र अशा नऊ शिळा पाठविल्या असून, शिलान्यासापूर्वी या शिळांची परिसरात मिरवणूक निघणार आहे..शिलान्यास पूजा पाच दांपत्यांच्या हस्ते होणार असून, यामध्ये उद्योजक नरेश आणि सुनयना सराफ, डॉ. पिनाकीन आणि डॉ. प्रियंका पुजारी, डॉ. वैभव आणि अनिता राजहंस, सुनील आणि सुषमा शिरसवाल, शांताराम व मंगल डापके यांचा समावेश आहे. बुधवारी दिवसभर चार वेदांचे अखंड वेदपठण मंदिराच्या जागेवर करण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण उपक्रम श्रद्धा, संस्कार आणि समाजसेवेची प्रेरणा देणारा ठरेल, असा विश्वास संस्थेच्या वतीने डॉ. अनंत पंढरे यांनी व्यक्त केला..४,१८० चौरस फूट क्षेत्रफळात४६ फूट उंचीचे हे मंदिर उभारले जाणारमंदिरासमोर ५० फूट उंचीचा ध्वजस्तंभ उभारण्यात येणार३६५ दिवसांत मंदिर उभारणीचे लक्ष्यश्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाची घेतली परवानगीशिलान्यासाठी अयोध्या मंदिराच्या कारागिरांनी नऊ शिळा पाठवल्याशिलान्यासापूर्वी शिळांची निघणार मिरवणूक.