B.Pharmacy Admission 2025: बी.फार्मसी प्रवेशासाठी चौथ्या फेरीला सुरवात; राज्यात २८ हजार ४२१ प्रवेश निश्चित

DTE Maharashtra Releases CAP Round 4 Vacancy List: राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाने बी.फार्मसी व फार्म.डी. प्रवेशासाठी चौथ्या फेरीतील रिक्त जागांची यादी जाहीर केली आहे. नोव्हेंबर १ ते ३ पर्यंत पर्याय अर्ज भरण्याची संधी.
छत्रपती संभाजीनगर : राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाने बी.फार्मसी व पोस्ट ग्रॅज्युएट फार्म.डी. अभ्यासक्रमांच्या २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील चौथ्या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेसाठी रिक्त जागांची तात्पुरती यादी जाहीर केली.

