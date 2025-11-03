B.Pharmacy Admission 2025: बी.फार्मसी प्रवेशासाठी चौथ्या फेरीला सुरवात; राज्यात २८ हजार ४२१ प्रवेश निश्चित

छत्रपती संभाजीनगर : राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाने बी.फार्मसी व पोस्ट ग्रॅज्युएट फार्म.डी. अभ्यासक्रमांच्या २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील चौथ्या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेसाठी रिक्त जागांची तात्पुरती यादी जाहीर केली..उमेदवारांना १ ते ३ नोव्हेंबरदरम्यान ऑनलाइन पर्याय अर्ज भरता येईल. चौथ्या फेरीसाठी तात्पुरती निवड यादी सहा नोव्हेंबर रोजी जाहीर होणार आहे.पहिल्या फेरीत १६ हजार ६७०, दुसऱ्या फेरीत ८ हजार १३४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले..तिसऱ्या फेरीत ६ हजार ९२१ विद्यार्थ्यांना अलॉटमेंट मिळाले होते. त्यापैकी ३ हजार ६१५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले. चौथ्या फेरीपूर्वी २८ हजार ४२१ प्रवेश राज्यात निश्चित झाले आहेत. तर १७ हजार ६८८ रिक्त जागांसाठी राज्यात प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे..तिसऱ्या फेरीत प्रथमच जागा मिळालेल्या उमेदवारांनी ७ ते १० नोव्हेंबरदरम्यान ऑनलाइन प्रवेश स्वीकारून शुल्क भरावे लागेल. त्यानंतर उमेदवारांनी संबंधित महाविद्यालयात १० नोव्हेंबरपर्यंत सायंकाळी पाचपर्यंत कागदपत्रांसह प्रवेशाची खात्री करणे आवश्यक आहे. संस्था स्तरावरील प्रवेशासाठी ऑनलाइन पर्याय अर्ज सहा नोव्हेंबरपर्यंत भरता येईल..B Pharmacy: बी फार्मसी प्रवेशाची तिसरी फेरी जाहीर; ६ हजार ९२१ विद्यार्थ्यांना जागा मिळाली.११ नोव्हेंबरला संस्थांना उमेदवारांची यादी हस्तांतरित केली जाईल. त्यानंतर ११ ते १७ नोव्हेंबरदरम्यान संस्था स्वतःच्या वेबसाइटवर रिक्त जागा प्रसिद्ध करून, नोंदणीकृत उमेदवारांकडून अर्ज मागवून, मेरिट लिस्ट प्रदर्शित करून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करतील. पूर्ण शुल्क परताव्यासाठी प्रवेश रद्द करण्याची अंतिम तारीख १५ नोव्हेंबर असून, सर्व प्रकारच्या प्रवेशांची अंतिम मुदत १७ नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.