Chhatrapati Sambhajinagar: म्हणे, मी त्याची पत्नी नाही; त्या खोलीत प्रवेशही नव्हता; बाबा फर्जन याच्या बंगल्यावरील कारवाई प्रकरणात अटकेतील महिलेचा एकाच दिवसात यू-टर्न

छत्रपती संभाजीनगर: जुन्या शहरातील दिवंगत डॉन बाबा फर्जन याच्या बंगल्यावरील कारवाईत पाच कोटींपेक्षा अधिक रोख रक्कम आणि मोठा शस्त्रसाठा सापडला होता. या प्रकरणात गुन्हा नोंद असलेल्या शीलाबाई बाबा फर्जन दोरडी ऊर्फ शीला साळवे हिने शस्त्रे आणि रोख रकमेबाबत आपल्याला काहीही माहिती नव्हती; शिवाय त्या खोलीत आपल्याला प्रवेशही नव्हता, असे तपासादरम्यान सांगितले. कारवाईदरम्यान आपण फर्जनची दुसरी पत्नी असल्याचे तिने सांगितले होते. पण आता आपण त्याची पत्नी नसल्याचा यू-टर्न तिने घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितले..फर्जनच्या बंगल्यावर गुन्हे शाखेने केलेल्या २३ तासांच्या मॅरेथॉन कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम आणि शस्त्रे सापडली होती. या प्रकरणी शीलाबाईविरुद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला. न्यायालयाने तिला १४ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांनी रोख रक्कम आणि शस्त्रांबाबत तिच्याकडे चौकशी केली. त्यावर आपल्याला याबाबत काहीच माहिती नसल्याचे तिने सांगितले. दुसरीकडे कारवाईदरम्यान आपण फर्जनची दुसरी पत्नी असल्याचा दावा करणाऱ्या शीलाबाईने आता तपासादरम्यान आपण फर्जनची पत्नी नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे पोलिसही चक्रावले आहेत. त्या महिलेचे फर्जन याच्याशी नेमके नाते काय, ती तेथे कधीपासून वास्तव्यास होती, तसेच रोख रक्कम आणि शस्त्रांशी तिचा काही संबंध आहे का, याचा तपास पोलिस करीत आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar: ‘मांडकी’चा विकास फसला चिखलात; वर्गखोल्या, रस्ते, पाणी, कचरा, स्मशानभूमीपर्यंत प्रश्नच प्रश्न.फर्जनची मुले आज शहरात येणारडॉन फर्जन याची मुले मुंबईत वास्तव्यास आहेत. ती फर्जनसोबत राहत नव्हती. मात्र, त्यांचे येणे-जाणे होते. सोमवारी (ता. १३) ती शहरात येणार असून, त्यांच्याकडेही चौकशी केली जाणार असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले..Akola: बोगस बियाणे प्रकरणी कंपन्यांना दणका; दोन कंपन्यांवर गुन्हे दाखल; कृषी विभागाची कारवाई.कारवाईवर पालकमंत्र्यांचे प्रश्नडॉन बाबा फर्जन याच्या मृत्यूनंतर एक महिन्यात त्यांच्या मिटमिटा येथे कारवाई कशी काय होते? कारवाईला अठरा तास का लागले? तेथे काय मिळाले? याची सीसीटीव्ही किंवा व्हिडिओ शूटिंग केली असेल तर ती पोलिसांनी सादर करावी, त्यातूनच सत्य समोर येईल, अशा शब्दांत पोलिसांच्या कारवाईवर पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी प्रश्न उपस्थित केले. शिरसाट म्हणाले, तो डॉन असला तरी हिंदू नेता म्हणून त्याची छबी होती. त्याला ठार मारण्याचे प्रयत्न झाले. घरावर हल्ला झाला तेव्हा त्यानेही बचावासाठी गोळीबार केला. तो कामगार नेता आणि सर्वसामान्यांच्या कामी येणारा होता. काडतूस विकणे हा त्याचा धंदा होता. शस्त्राचे परवाने त्याच्याकडे पूर्वीचेच होते. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मिटमिटा येथील बंगल्यावर कुणी राहत नसतानाही तेथे छापा टाकण्याची कारणे काय, खबर कुणाची होती, असे अनेक प्रश्न शिरसाट यांनी उपस्थित केले. या कारवाईतून पोलिसांना नेमके काय सिद्ध करायचे आहे, याबाबत पोलिस आयुक्तांना विचारणार असल्याचेही शिरसाट यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.