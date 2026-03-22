Gas Cylinder Issue: बजाजनगर: घरगुती गॅसचा खुलेआम व्यवसायात वापर

Citizens Suffer Despite Official Denials: बजाजनगर वाळूज परिसरात घरगुती गॅस सिलिंडरचा खुला व्यवसायासाठी वापर होत असल्याची माहिती मिळाली आहे. नागरिकांनी प्रशासनावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, कारण घरगुती पुरवठा थकलेला आहे.
बजाजनगर: बजाजनगर येथील कोलगेट चौकाजवळील बीएसएनएल कार्यालयासमोर एका रिक्षामध्ये सुरू असलेल्या पंक्चर दुकानात घरगुती सिलिंडरचा बेधडक वापर केला जात आहे. पण लक्ष कोण देणार?

वाळूज परिसरात घरगुती गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांना तासन् तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. बुकिंग करूनही वेळेवर सिलिंडर मिळत नसल्याने सामान्य जनतेचे अक्षरशः हाल होत आहेत. घरगुती गॅस काळाबाजार होत नाही, असे प्रशासन छातीठोकपणे सांगते. पथके थातूरमातूर कारवाया करीत आहेत.

