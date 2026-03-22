Gas Cylinder Issue: बजाजनगर: घरगुती गॅसचा खुलेआम व्यवसायात वापर

बजाजनगर: बजाजनगर येथील कोलगेट चौकाजवळील बीएसएनएल कार्यालयासमोर एका रिक्षामध्ये सुरू असलेल्या पंक्चर दुकानात घरगुती सिलिंडरचा बेधडक वापर केला जात आहे. पण लक्ष कोण देणार?वाळूज परिसरात घरगुती गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांना तासन् तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. बुकिंग करूनही वेळेवर सिलिंडर मिळत नसल्याने सामान्य जनतेचे अक्षरशः हाल होत आहेत. घरगुती गॅस काळाबाजार होत नाही, असे प्रशासन छातीठोकपणे सांगते. पथके थातूरमातूर कारवाया करीत आहेत. .जिल्हाधिकारी केवळ बैठकांमध्ये व्यस्त आहेत. असे असताना काही व्यावसायिकांकडून नियमांना हरताळ फासत घरगुती सिलिंडरचा सर्रास व्यावसायिक कामांसाठी वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे.काही दिवसांपूर्वी वाळूज एमआयडीसी परिसरातील एका बंद कंपनीत शेकडो गॅस सिलिंडरचा साठा आढळला होता. पुरवठा विभागाने छापा टाकून कारवाईही केली होती. मात्र, अशा कारवायांनंतरही गैरप्रकार सुरूच असल्याने प्रशासनाची अकार्यक्षमता उघड झाली आहे..Nashik LPG supply update : नोंदणीनंतर तीन दिवसांत गॅस सिलिंडर उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न .घरगुती गॅस सिलिंडरचा व्यवसायासाठी वापर करणे हा नियमांचा भंग असून संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र कारवाई होत नसल्याने नागरिकांचा रोष वाढत आहे.पोलिसांकडून थातूरमातूर कारवाईघरगुती गॅसचा व्यवसायासाठी वाळूज महानगर परिसरात खुलेआम वापर केला जात आहे, हे दिसत असतानाही पोलिस विभागाकडूनही कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. दरम्यान, बंद कंपनीत शेकडो गॅस सिलिंडरच्या साठ्यावर कारवाई करून त्यातही पुढे काही ठोस कारवाई करण्यात आल्याचे दिसून आलेले नाही..पुरवठा विभाग नेमके करतो तरी काय?पुरवठा विभाग नेमके कोणासाठी काम करते, अशा संतप्त प्रश्नांनी वाळूज परिसरातील वातावरण तापले असून, आता प्रशासनाने तत्काळ कठोर पावले उचलून या गैरप्रकारांना आळा घालावा, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.