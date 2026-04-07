Chhatrapati Sambhajinagar: पीएनजी कामांमुळे रस्त्यांची दुरवस्था; बजाजनगरमध्ये उखडलेले रस्ते पूर्ववत न केल्याने नागरिक त्रस्त

बजाजनगर: बजाजनगर, वाळूज महानगर आणि एमआयडीसी निवासी परिसरात सुरू असलेल्या पीएनजी गॅस पाइपलाइन कामांमुळे रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाली आहे. कामानंतर रस्ते पूर्ववत न केल्याने नागरिकांना धुळीचा त्रास, तसेच अपघातांचा धोका वाढला आहे..एमआयडीसीचे तयार करण्यात आलेले सिमेंट व गट्टूचे रस्ते खोदून काढल्यानंतर ते पूर्ववत करण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारांची असतानाही अनेक ठिकाणी केवळ माती टाकून काम आटोपले जात असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली होते..नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे शहरप्रमुख विशाल खंडागळे आणि उपतालुकाप्रमुख सुदाम भंडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी राधाकृष्ण हाउसिंग सोसायटी, गजानन महाराज हाउसिंग सोसायटी आदी भागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली..यावेळी उपशहरप्रमुख बिबन सय्यद, विभागप्रमुख सुनील पवार, साहेबराव शिरवत, शाखाप्रमुख गोरख हिरे, उपविभागप्रमुख किरण कोरे, नामदेव गोंगे यांच्यासह स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते..नागरिकांनी यावेळी ठेकेदारांच्या कामकाजाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांनी गांभीर्यपूर्वक लक्ष घालून रस्ते तातडीने पूर्ववत करून घ्यावेत. अन्यथा, आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शहरप्रमुख विशाल खंडागळे यांनी दिला.