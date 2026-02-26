छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: बोटाचा चावा न सोडल्याने दगडाने ठेचून अहमदचा खून; बालानगर हत्या प्रकरणाचा २४ तासांत छडा

Chh. Sambhajinagar Crime: बालानगर (पाैठण) परिसरातील गुंतागुंतीच्या खून प्रकरणात एमआयडीसी पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांत छडा लावला. दारूच्या नशेत झालेल्या वादातून बोटाचा चावा घेण्याच्या रागातून अहमद जाफर पठाणचा मृत्यू झाला, आरोपीला ताब्यात घेऊन कबुली मिळाली.
जायकवाडी : बालानगर (ता. पैठण) परिसरात घडलेल्या गुंतागुंतीच्या खून प्रकरणाचा एमआयडीसी पैठण पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांत छडा लावला. दारूच्या नशेत झालेल्या वादातून, बोटाचा चावा घेतल्याच्या रागातून ही हत्या झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. पोलिसांनी संशयित आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.

