छत्रपती संभाजीनगर

Woman Success Story: संसार अन् नोकरी करत वैशाली मुलींमध्ये राज्यामध्ये अव्वल; वडिलांचे छत्र हरपले तरी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात, सहायक आयुक्तपदी निवड!

Working woman tops state despite personal loss: वैशालीची जिद्द आणि परिश्रमाचा विजय; राज्यात मुलींमध्ये प्रथम क्रमांक
सकाळ डिजिटल टीम
गंगाखेड: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या निकालात गंगाखेडची कन्या वैशाली विजयकुमार साडेगावकर हिने उल्लेखनीय यश संपादन करत अन्न व औषध प्रशासन विभागातील सहायक आयुक्त (वर्ग-१) पदासाठी निवड झाली आहे. विशेष म्हणजे या परीक्षेत तिने राज्यात मुलींमधून प्रथम क्रमांक पटकावत गंगाखेडच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.

