Woman Success Story: संसार अन् नोकरी करत वैशाली मुलींमध्ये राज्यामध्ये अव्वल; वडिलांचे छत्र हरपले तरी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात, सहायक आयुक्तपदी निवड!

गंगाखेड: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या निकालात गंगाखेडची कन्या वैशाली विजयकुमार साडेगावकर हिने उल्लेखनीय यश संपादन करत अन्न व औषध प्रशासन विभागातील सहायक आयुक्त (वर्ग-१) पदासाठी निवड झाली आहे. विशेष म्हणजे या परीक्षेत तिने राज्यात मुलींमधून प्रथम क्रमांक पटकावत गंगाखेडच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.

लहानपणीच वडिलांचे छत्र हरपल्याने वैशालीने प्रतिकूल परिस्थितीशी दोन हात करत आपले शिक्षण पूर्ण केले. प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मन्नानगर येथे, तर माध्यमिक शिक्षण ममता विद्यालय गंगाखेड येथे पूर्ण केले. त्यानंतर नांदेड येथे बी. फार्मसीचे शिक्षण घेतले. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली. गतवर्षी तिचा विवाह अक्षय शेटे यांच्याशी झाला. 

संसाराची जबाबदारी आणि कंपनीतील नोकरी सांभाळत तिने अभ्यासाची कास सोडली नाही. अथक परिश्रम, जिद्द आणि चिकाटीच्या बळावर तिने केवळ यश मिळवले नाही, तर राज्यात मुलींमध्ये प्रथम येण्याचा बहुमानही मिळवला. या यशाचे श्रेय तिने आई, भाऊ, काका, शिक्षकवर्ग सासू-सासरे, व पती यांना दिले.

मराठी माध्यमातून शिक्षण
वैशालीची आई सुजाता साडेगावकर या गंगाखेड येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहेत. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेत, ग्रामीण भागात वाढलेल्या विद्यार्थिनीने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवणे ही गंगाखेडसाठी अभिमानाची बाब असून तिच्या यशामुळे इतर विद्यार्थ्यांनाही प्रेरणा मिळणार आहे. तिच्या या यशाबद्दल शहरातील सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे.