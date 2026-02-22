छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: विद्यापीठाचा ३५९ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर; तूट वाढली, वर्ष २०२६-२७ साठी नव्या प्रकल्पांची आखणी

BAMU University Budget: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा २०२६-२७ चा ३५९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प अधिसभेत मंजूर. अपेक्षित जमा ३३३ कोटी, तूट २५.७० कोटी रुपये.
छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ३५९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प अधिसभा बैठकीत शनिवारी (ता. २१) आवाजी बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या वर्षात विद्यापीठाची अपेक्षित जमा ३३३ कोटी रुपये असून, २५.७० कोटींची तूट अर्थसंकल्पात दर्शविण्यात आली.

