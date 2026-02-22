Chh. Sambhajinagar: विद्यापीठाचा ३५९ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर; तूट वाढली, वर्ष २०२६-२७ साठी नव्या प्रकल्पांची आखणी

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ३५९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प अधिसभा बैठकीत शनिवारी (ता. २१) आवाजी बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या वर्षात विद्यापीठाची अपेक्षित जमा ३३३ कोटी रुपये असून, २५.७० कोटींची तूट अर्थसंकल्पात दर्शविण्यात आली..बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी होते. सहा तास चाललेल्या बैठकीत प्रश्नोत्तरांच्या तासासह अधिसभा सदस्यांनी मांडलेले १२ प्रस्ताव आणि विषयपत्रिकेवरील प्रस्ताव यासह एकूण २० प्रस्तावांवर चर्चा झाली. प्रकुलगुरू डॉ. वाल्मीक सरवदे, कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर, वित्त व लेखाधिकारी सविता जंपावड, परीक्षा मंडळ संचालक डॉ. बी.एन. डोळे यांच्यासह चारही अधिष्ठातांची सदस्य उपस्थिती होती. वित्त आणि लेखाधिकारी सविता जंपावाड, उपकुलसचिव डॉ. संजय कवडे, कक्षाधिकारी नितीन पाटील, रवी देशमुख आणि सहकाऱ्यांनी तयार केलेला २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्राचार्य डॉ. भारत खंदारे यांनी सलग तिसऱ्या वर्षी अर्थसंकल्प मांडला. सकाळच्या सत्रात अर्थसंकल्प सादर झाला तर दुपारच्या सत्रात अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.फुगवट्याला, त्रुटींना जबाबदार कोण? ः डॉ. खिलारेडॉ. विक्रम खिलारे यांनी अर्थसंकल्पातील अंदाज फुगवलेला असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. ‘विभागप्रमुखांकडून अंदाज चुकीचा का मांडला जातो. त्यावर संबंधितांना जाब विचारला जावा’, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांची दुरुस्तीसह अर्थसंकल्प आवाजी मताने मंजूर झाल्याचे कुलगुरू फुलारी यांनी जाहीर केले. डॉ. उमाकांत राठोड यांनी बाह्य लेखापरीक्षकाने काढलेल्या त्रुटी आणि दिलेल्या सल्ल्याचे पालन केले गेले नसल्याचे मत मांडले. डॉ. चंद्रकांत कोकाटे यांनी आकड्यांतील चुकांवर बोट ठेवले..असा येणार पैसाविद्यापीठाची अपेक्षित जमा रुपये ३३३ कोटी ३१ लाख आहे. यामध्ये वेतन, अनुदान प्राप्ती रुपये ९५ कोटी ५ लाख, विकास आणि स्वतंत्र प्रकल्प योजना व इतर अनुदाने रुपये १०८ कोटी १२ लाख आणि अनुदानाव्यतिरिक्त विद्यापीठाच्या विविध स्रोतांतून प्राप्त होणारी रक्कम रुपये १३० कोटी १४ लाख रुपये आहे..२५ कोटी ७० लाख रुपये तूटजमा-खर्चाचा विचार केला असता अर्थसंकल्पातील एकूण तूट २५ कोटी ७० लाख रुपये अपेक्षित आहे. मागच्या वर्षी ६.४६ टक्के ही अपेक्षित तूट होती. यावर्षी अपेक्षित तूट ७.१५ टक्के अपेक्षित आहे..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.असा होणार खर्च विद्यापीठास एकूण अपेक्षित खर्च ३५९.०१ कोटी रुपये असून, त्यामध्ये अनुदानित वेतनावर रुपये ९५.०५ कोटी, विकास व स्वतंत्र प्रकल्प योजना व इतर अनुदाने १०८.१२ कोटी आणि साधारण निधीतून रुपये १५५.८४ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यात विद्यापीठ निधीतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांच्या वेतनासाठी ४.७५ कोटी, परीक्षा विभागासाठी २२.३१ कोटी, ज्ञान स्रोत केंद्रासाठी १.४३ कोटी रुपये खर्चाचा समावेश आहे. विद्यापीठ संपदेसाठी ११.३५ कोटी, विद्यार्थी विकास मंडळाच्या वसंतराव काळे स्वाभिमान शिक्षण ‘कमवा आणि शिका’ योजनेसाठी १.४० कोटी, धाराशिव उपपरिसरासाठी आवर्ती २.८९ कोटी, अनावर्ती ७.१७ कोटी, युनिव्हर्सिटी नेटवर्किंग अॅण्ड इन्फॉर्मेशन सेंटर (युनिक) बळकटीसाठी २.१२ कोटींची तरतुदीचा समावेश आहे. .क्रीडा क्षेत्रविकास क्रीडा विभागासासाठी पॅव्हेलियन, गॅलरी, सिंथेटिक ट्रॅक, जीम हॉलसाठी रुपये दोन कोटी, विद्यापीठ उपपरिसर धाराशिव येथे क्रीडांगण करण्यासाठी रुपये २५ लाख रुपये, इतर आवश्यक उपकरणे, क्रिकेट मैदानासाठी रुपये ५० लाख व क्रीडा साहित्यासाठी रुपये १५ लाख, कुस्ती मैदान, खुली व्यायामशाळेसाठी ५० लाख ची तरतूद आहे.या प्रकल्पांना निधी नामांतर शहीद स्मारक एक कोटी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल मेमोरिअल एक कोटी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल लायब्ररी एक कोटी, संतपीठ पैठण ५० लाख, कौशल विकास केंद्र जालना, अंबाजोगाई विकसित करण्यासाठी ८० लाख रुपये, गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व संशोधन संस्था चार कोटी, दिव्यांग, ट्रान्सजेंडर यांच्या सोयीसुविधा वाढीसाठी दीड कोटी, किनारपट्टी व सागरी जैविक विविधता केंद्र संरक्षण व सुविधेसाठी एक कोटींची तरतूद करण्यात आली. .बांधकामांसाठी तरतूदउर्दू पाली आणि बुद्धीज्म विभाग इमारत दीड कोटी, मानव्यशास्त्र विद्याशाखा इमारत एक कोटी, नाट्यशास्त्र विभाग सभामंडप एक कोटी, पीएम उषा सेंट्रल कॉम्प्युटेशनल फॅसिलिटी एक कोटी, रसायनशास्त्र विभाग, संगणकशास्त्र विभाग, लोककला संस्कृती अभ्यासकेंद्र प्रत्येकी एक कोटी, कॉमन क्लासरूम कॉम्प्लेक्स दोन कोटी, एनसीसी सुविधा निर्मिती एक कोटी, कविता बाग निर्मिती एक कोटी, इतिहास वस्तुसंग्रहालय विस्तारीकरण ५० लाख, तणाव निवारण केंद्र ५० लाख, वसतिगृहे इतर बांधकामे सोयीसुविधा ५.३५ कोटी अशी एकूण २७ कोटींची तरतूद करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.