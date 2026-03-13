छत्रपती संभाजीनगर

BAMU Recruitment: मराठवाडा विद्यापीठात ७८ पदांसाठी तब्बल ६,९१४ अर्ज; हार्डकॉपीसाठी १८ मार्चपर्यंत मुदत

Marathwada University Recruitment: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ७८ अध्यापकीय व प्रशासकीय पदांसाठी तब्बल ६,९१४ ऑनलाइन अर्ज प्राप्त.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ७३ अध्यापकीय तसेच चार अधिष्ठातांसह ज्ञानस्रोत केंद्राचे संचालक पद भरती प्रक्रियेसाठी एकूण ६,९१४ ऑनलाइन गुरुवारी (ता. १२) सायंकाळी सहापर्यंत अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी दिली.

