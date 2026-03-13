BAMU Recruitment: मराठवाडा विद्यापीठात ७८ पदांसाठी तब्बल ६,९१४ अर्ज; हार्डकॉपीसाठी १८ मार्चपर्यंत मुदत

छत्रपती संभाजीनगर: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ७३ अध्यापकीय तसेच चार अधिष्ठातांसह ज्ञानस्रोत केंद्राचे संचालक पद भरती प्रक्रियेसाठी एकूण ६,९१४ ऑनलाइन गुरुवारी (ता. १२) सायंकाळी सहापर्यंत अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी दिली. .अर्जांमध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, चार विद्याशाखांचे अधिष्ठाता तसेच ज्ञानस्रोत केंद्र संचालक या पदांसाठीच्या अर्जांचा समावेश आहे.यापूर्वी दोनवेळा भरती प्रक्रियेसाठी अर्जप्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली २६ फेब्रुवारी ते १२ मार्च दरम्यान पुन्हा केंद्र शासनाच्या समर्थ पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यात आले..MSRTC Recruitment: तरुणांना सरकारी नोकरी मिळणार, एसटीत १७,७४२ पदांची मेगाभरती; परिवहन मंत्र्यांचा प्रस्ताव सादर.अर्जासाठी गुरुवार (ता. १२) पर्यंत मुदत होती. १८ मार्चपर्यंत हार्डकॉपी जमा करण्यासाठी मुदत देण्यात आलेली आहे.महिनाभरात होणार अर्जांची छाननीपुढील महिनाभरात अर्जांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करून उमेदवारांकडून आक्षेप मागविण्यात येतील.आक्षेपांवर विचार करून अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर नियुक्त समित्यांमार्फत उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे डॉ. अमृतकर यांनी सांगितले..CET 2026: सीईटी २०२६ परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर – २४ मार्च ते ८ मे दरम्यान.एकूण ७३ पदेप्राध्यापक ८ पदेसहयोगी प्राध्यापक १२ पदेसहायक प्राध्यापक ५३ पदे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.