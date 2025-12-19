छत्रपती संभाजीनगर

BAMU: पदवी प्रथम वर्षाचे निकाल २७ जानेवारीपर्यंत जाहीर करा; ‘होम सेंटर होम असेसमेंट’साठी वेळापत्रक पाळा, अन्यथा कारवाईचा इशारा

BAMU Winter Exam 2025: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या बीए, बीएस्सी व बीकॉम प्रथम वर्षाच्या परीक्षा होम सेंटर होम ॲसेसमेंट पद्धतीने सुरू आहेत. या विद्यार्थ्यांचे निकाल २७ जानेवारीपर्यंत जाहीर करण्याचे आदेश विद्यापीठ प्रशासनाने दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने हिवाळी परीक्षा २०२५ अंतर्गत होणाऱ्या बीए, बीएस्सी आणि बीकॉम (अव्यावसायिक अभ्यासक्रम) प्रथम वर्ष प्रथम आणि द्वितीय सत्राच्या (एनईपी २०२ पॅटर्न च्या २०२४ व २०२५) परीक्षा महाविद्यालय, परिसंस्था स्तरावर होम सेंटर होम ॲसेसमेंट पद्धतीने होत आहेत.

