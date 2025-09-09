Banjara Community Protest : आम्हालाही लागू करा हैदराबाद गॅझेट बंजारा समाजाची ‘एसटी’ आरक्षणाची मागणी, बीडमध्ये १५ ला मोर्चा

बीड : हैदराबाद गॅझेट लागू करून राज्यातील बंजारा समाजबांधवांना एसटी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी येथे सोमवारी (ता. आठ) झालेल्या बैठकीत झाली. बैठकीला सुमारे वीस हजार समाजबांधव उपस्थित होते. या मागणीसाठी १५ सप्टेंबरला बीडमध्ये भव्य मोर्चा काढणार असल्याचे सांगण्यात आले..लेकरांच्या भविष्यासाठी आता लढाई सुरू झाली आहे. राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करत आरक्षण देण्याचे काम केले. याच गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाची एसटी प्रवर्ग म्हणून नोंद असून इतर राज्यांत बंजारा बांधवांना एसटी प्रवर्गाचा लाभ दिला जातो. मग महाराष्ट्रात का नाही, असा सवाल उपस्थित करून जिल्ह्यातील बंजारा बांधवांनी मोर्चाची पूर्वदिशा ठरविण्यासाठी ही बैठक घेतली. मोठ्या उपस्थितीमुळे बैठकीचे रूपांतर सभेत झाले. .यावेळी पंधरा सप्टेंबरला शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. या मोर्चात लेकराबाळांसह सर्वांनी सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले. मोर्चाचे नेतृत्व शालेय मुली करतील, असे सांगण्यात आले..आमदार पंडित, कुचेंचा पाठिंबामनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर शासनाने मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू केले. याच आधारावर मराठवाड्यातील बंजारा (लमाण) समाजाला अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गात सामिल करून त्यांना या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ देण्याची मागणी करत जिल्ह्यातील बैठकीला तसेच मोर्चाला आमदार विजयसिंह पंडित यांनी पाठिंबा दिला. बदनापूरचे (जि. जालना) आमदार नारायण कुचे यांनीही पाठिंबा दिला..तर आंदोलन करू : जितेंद्र महाराजहिंगोली : हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाला एसटी संवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी पोहरादेवीचे बंजारा समाजाचे धर्मगुरू महंत जितेंद्र महाराज यांनी केली. मागणी मान्य न केल्यास रस्त्यावर उतरून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी येथे दिला. जितेंद्र महाराज म्हणाले, शासनाने मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेतला. त्याच गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाचाही समावेश आहे. ज्याप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण दिले, त्याच धर्तीवर बंजारा समाजालाही एसटी संवर्गातून आरक्षण देणे गरजेचे आहे. बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षणासाठी सुरवातीच्या टप्प्यात शासनाला निवेदन देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.