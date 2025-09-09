छत्रपती संभाजीनगर

Banjara Community Protest : आम्हालाही लागू करा हैदराबाद गॅझेट बंजारा समाजाची ‘एसटी’ आरक्षणाची मागणी, बीडमध्ये १५ ला मोर्चा

Hyderabad Gazette Demand : हैदराबाद गॅझेटनुसार एसटी आरक्षण लागू करण्यासाठी बंजारा समाजबांधवांचा १५ सप्टेंबर रोजी बीडमध्ये भव्य मोर्चा होणार आहे.
Banjara Community Protest

Hyderabad Gazette Banjara Issue

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : हैदराबाद गॅझेट लागू करून राज्यातील बंजारा समाजबांधवांना एसटी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी येथे सोमवारी (ता. आठ) झालेल्या बैठकीत झाली. बैठकीला सुमारे वीस हजार समाजबांधव उपस्थित होते. या मागणीसाठी १५ सप्टेंबरला बीडमध्ये भव्य मोर्चा काढणार असल्याचे सांगण्यात आले.

Loading content, please wait...
Maratha reservation protest
Hyderabad Gazette Implementation
Aambad Taluka protests
Hyderabad last Nizam
Banjara community history
Banjara trade and commerce
ST reservation demand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com