Higher Education: बीई, बीटेकचे तात्पुरते जागावाटप; प्रवेशासाठी तिसरी फेरी, २५ ऑगस्टच्या सायंकाळपर्यंत मुदत

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांसाठीच्या बीई, बीटेकसाठी ९८ हजार ५५ तसेच एमबीए प्रवेश प्रक्रिया २०२५-२६ अंतर्गत प्रवेशासाठी १० हजार ३९० उमेदवारांना केंद्रीकृत प्रवेशप्रक्रियेतील तिसऱ्या फेरीचे तात्पुरते जागावाटप गुरुवारी (ता. २१) जाहीर झाले..बीई, बीटेकच्या तिसऱ्या फेरीसाठी १ लाख १९ हजार २३ उमेदवारांनी पर्याय नोंदविले. त्यापैकी ९८ हजार ५५ जणांना जागावाटप जाहीर झाले. त्यातील ९ हजार ७०६ जणांना पसंतीच्या जागा मिळाल्याने त्यांचे पर्याय ऑटोफ्रीझ झाले. .एकूण जागा १ लाख ८३ हजार ७६० असून, पहिल्या दोन फेऱ्यांअखेर ६४ हजार ८४१ जागांवरील प्रवेश निश्चित झाले. तिसऱ्या फेरीत प्रथमच जागा मिळालेल्या उमेदवारांनी २२ ते २५ ऑगस्ट सायंकाळी पाचपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने जागा स्वीकारून शुल्क भरणे आवश्यक आहे. पहिल्या सहा प्राधान्यांमध्ये जागा मिळालेल्या उमेदवारांची निवड 'फ्रीझ' होणार आहे..त्यांना पुढील फेरीत संधी मिळणार नाही. अन्य प्राधान्यांतील जागा स्वीकारणारे उमेदवार 'फ्रीझ' अथवा 'बेटरमेंट' पर्याय निवडू शकतात. जागा स्वीकारणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी २५ ऑगस्टपर्यंत संबंधित संस्थेत हजर राहून कागदपत्र पडताळणी व प्रवेशाची निश्चिती करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर २६ ऑगस्ट रोजी कॅप फेरी-चारसाठी रिक्त जागांची यादी प्रसिद्ध होणार आहे..Vishnupuri Dam: नांदेडच्या 'विष्णुपुरी'तून पाण्याचा विसर्ग थांबविला; आता साठा ९६ वरून ५९ टक्क्यांवर.एमबीएची स्थिती अशीएमबीएच्या तिसऱ्या फेरीसाठी १५ हजार ५९३ जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी १३ हजार ८९३ उमेदवारांनी पर्याय फॉर्म भरले. तिसऱ्या प्रवेश फेरीसाठी १० हजार ३९० उमेदवारांना जागावाटप जाहीर झाले. दुसऱ्या फेरीअखेर २८ हजार ३७७ जागांवरील प्रवेश निश्चित झाले..