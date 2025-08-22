छत्रपती संभाजीनगर

Higher Education: बीई, बीटेकचे तात्पुरते जागावाटप; प्रवेशासाठी तिसरी फेरी, २५ ऑगस्टच्या सायंकाळपर्यंत मुदत

Education News: महाराष्ट्रातील बीई, बीटेक आणि एमबीए प्रवेश प्रक्रिया २०२५-२६ अंतर्गत तिसऱ्या फेरीचे तात्पुरते जागावाटप जाहीर झाले आहे. उमेदवारांनी २५ ऑगस्टपर्यंत जागा स्वीकारून शुल्क भरणे बंधनकारक आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांसाठीच्या बीई, बीटेकसाठी ९८ हजार ५५ तसेच एमबीए प्रवेश प्रक्रिया २०२५-२६ अंतर्गत प्रवेशासाठी १० हजार ३९० उमेदवारांना केंद्रीकृत प्रवेशप्रक्रियेतील तिसऱ्या फेरीचे तात्पुरते जागावाटप गुरुवारी (ता. २१) जाहीर झाले.

