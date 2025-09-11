छत्रपती संभाजीनगर

Beed Crime : हुंड्यासाठी अजून एक बळी; गेवराईच्या २२ वर्षीय नवविवाहितेने संपवले जीवन

Crime Against Women : बीड जिल्ह्यातील राजुरा मळा येथे नवविवाहित सोनाली गर्जे हिचा हुंड्यासाठी सासरकडील छळाला कंटाळून आत्महत्येचा प्रकार समोर आला असून, समाजाला हादरवणारी ही आणखी एक हुंडाबळी ठरली आहे.
गेवराई : बीडमधील गेवराईच्या एरंडगाव आणि मालेगावात मजरा येथील हुंडाबळीचे प्रकरण शमत नाही तोच राजुरी मळ्यातील एका नवविवाहितेने पाच लाखासाठी सासरकडून होत असलेल्या छळास कंटाळून विहीरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याचे उघड झाले असून, अवघ्या दोन महिन्यातच ब गर्जे (वय २२)रा.राजुरा मळा ता गेवराई जि.बीड असे हुडांबळी ठरलेल्या मृत विवाहितेचे नाव आहे.

