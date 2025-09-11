Beed Crime : हुंड्यासाठी अजून एक बळी; गेवराईच्या २२ वर्षीय नवविवाहितेने संपवले जीवन

गेवराई : बीडमधील गेवराईच्या एरंडगाव आणि मालेगावात मजरा येथील हुंडाबळीचे प्रकरण शमत नाही तोच राजुरी मळ्यातील एका नवविवाहितेने पाच लाखासाठी सासरकडून होत असलेल्या छळास कंटाळून विहीरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याचे उघड झाले असून, अवघ्या दोन महिन्यातच ब गर्जे (वय २२)रा.राजुरा मळा ता गेवराई जि.बीड असे हुडांबळी ठरलेल्या मृत विवाहितेचे नाव आहे..सोनालीचे लग्न दोन महिन्यापूर्वी अनिकेत याच्याशी झाले होते.लग्नाला महिना होत नाही तोच पती,सासू,सासरा याच्याकडून पिकअप घेण्यास माहेरकडून पाच लाख रूपये आण यासाठी छळ करण्यास प्रारंभ केला.सोनाली हिने आई-वडिल यांना ही याची माहीती दिली.यावरून आईवडील यांनी पाच लाख रुपये देखील दिले..Beed Crime : बीडमध्ये वडिलांनंतर ३ वर्षीय चिमुकलीचाही संशयास्पद मृत्यू, झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह.मात्र, तरीही तु मला आवडत नाहीस तू येथून माहेरी जा असा मानसिक व शारीरिक छळ सासरकडून सुरुच राहीला.अखेर या छळाला कंटाळून सोनालीने जीवन यात्रा संपविल्याने पती अनिकेत गर्जे,सासरा एकनाथ गर्जे आणि सासू प्रतिभा गर्जे या तिघांविरुद्ध दैवशाला वनवे यांच्या तक्रारीवरून तलवाडा पोलीस ठाण्यात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी बुधवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..ऑगस्टच्या ३१ तारखेला सोनाली अचानक बेपत्तासोनालीचे लग्न दोन महिन्यापुर्वी जंबुरा वस्ती येथील अनिकेत सोबत झाले होते.अवघ्या एक महिन्यातच सासरकडून तिचा पाच लाख रुपयांसाठी छळास सुरुवात केली.मागणी देखील पुर्ण केली,तरीही तु मला आवडत नाहीस असे म्हणून तीचा छळ सुरुच राहिल्याने ता ३१ ऑगस्ट रोजी सोनाली अचानक बेपत्ता झाली.तिचा शोध घेतला असता शेजारील एका विहिरीत तिचा मृतदेह आढळून आला.तिच्या अंगावर जखमा निदर्शनास आल्याने सासरच्या लोकाविरुध्द कठोर कारवाई करण्याची मागणी सोनालीच्या आई-वडिलानी केली..गेवराई तालुक्यातील आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याची ही तिसरी घटनातीन महिन्यापूर्वी एरंडगाव येथील वटपौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येलाच वर्षा ओम लाखे(वय २८)या विवाहितेने विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली होती.त्यानंतर मालेगाव मजरा येथील अंकिता बळीराम घवाडे या महिलेने दोन वर्षीय चिमुकली शिवप्रीती हिला फाशी देत अंकीताने देखील गळफास घेऊन आत्महता केली होती. ही दोन्ही घटना शमत नाहीच तोच जंबुरा वस्ती येथील सोनाली गर्जे हिच्या आत्महत्येचे हुंडाबळीची गेवराई तालुक्यातील ही तिसरी घटना अवघ्या तीन महिन्यात घडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.