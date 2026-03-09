छत्रपती संभाजीनगर

Beed Crime Attack : बीडमध्ये लोखंडी रॉडने तरुणाला अमानुष मारहाण; हाताच्या हाडाचे झाले तीन तुकडे, पाठ-छातीवर धारदार शस्त्राने वार

Brutal Attack on Youth in Ankush Nagar Area of Beed : बीडच्या अंकुश नगर भागात संदीप दहिफळे या तरुणावर चार जणांनी धारदार शस्त्र आणि लोखंडी रॉडने हल्ला केला. गंभीर जखमी तरुणावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Beed Maharashtra crime news today

Beed Maharashtra crime news today

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

बीड : शहरातील अंकुश नगर परिसरात एका तरुणावर धारदार शस्त्राने हल्ला करून लोखंडी रॉडने अमानुष मारहाण केल्याची धक्कादायक (Brutal Attack on Youth in Ankush Nagar Beed) घटना घडली आहे. या हल्ल्यात संदीप दहिफळे हा तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर सध्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Beed
police case
crime news in beed
Beed crime news

Related Stories

No stories found.