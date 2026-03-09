Beed Crime Attack : बीडमध्ये लोखंडी रॉडने तरुणाला अमानुष मारहाण; हाताच्या हाडाचे झाले तीन तुकडे, पाठ-छातीवर धारदार शस्त्राने वार

बीड : शहरातील अंकुश नगर परिसरात एका तरुणावर धारदार शस्त्राने हल्ला करून लोखंडी रॉडने अमानुष मारहाण केल्याची धक्कादायक (Brutal Attack on Youth in Ankush Nagar Beed) घटना घडली आहे. या हल्ल्यात संदीप दहिफळे हा तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर सध्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, अंकुश नगर भागात संदीप दहिफळे याला तीन ते चार जणांनी अडवून त्याच्यावर अचानक हल्ला केला. आरोपींनी धारदार शस्त्राने त्याच्या पाठीवर आणि छातीवर वार केले. त्यानंतर लोखंडी रॉडने त्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. यात हाताच्या हाडाचे तीन तुकडे झाले असून हल्ल्यात त्याच्या छाती, पोट आणि हाताला गंभीर दुखापत झालीये..Divakar Game Arrest Wardha POCSO Case : 78 वर्षीय नेत्याचा अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; राष्ट्रवादी पक्ष कारवाई करणार का?.जखमी संदीप दहिफळे याला तत्काळ Beed District Government Hospital येथे नेण्यात आले. तेथे प्राथमिक उपचार केल्यानंतर पुढील उपचारासाठी त्याला बीड शहरातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..Sayali Surve Gharwapsi : प्रेमासाठी बदलला धर्म! 10 वर्षात झाली 4 मुलं, पण नवऱ्यानं..; पुण्यातील सायलीची हिंदू धर्मात वापसी, तिच्यासोबत सासरी असं काय घडलं?.दरम्यान, या प्रकरणात वैद्यकीय कायदेशीर नोंद (MLC) करण्यात आली असली तरी अद्याप पोलिसांत गुन्हा दाखल झालेला नाही. संबंधित आरोपींवर तात्काळ गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जखमी तरुणाच्या वडिलांनी केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.