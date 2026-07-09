Beed Farmer Successful Story : 50 हजारांची नोकरी सोडली अन् 63 व्या वर्षी बीडच्या माळरानावर पिकवलं 'काळं सोनं'; उच्चशिक्षित शेतकऱ्याची दुष्काळावर मात, कसं फिरवलं नशीब?

-नितीन सीताबाई पापालाल चव्हाणबीड : कल्पकतेच्या जोरावर निसर्गावर कशी मात करता येते, हे बीड तालुक्यातील शिवणी गावचे ६३ वर्षीय शेतकरी सुधीर आबासाहेब सुपेकर यांनी दाखवून दिले. समाजशास्त्र विषयातून पदवी मिळविलेल्या सुधीर आबांनी पारंपरिक शेतीऐवजी ११ एकर माळरानावर कोकण बहाडोली जांभळाची बाग (Konkan Bahadoli jamun cultivation in Maharashtra) फुलवली..पारंपरिक कपाशी, बाजरी किंवा सोयाबीनच्या चक्रातून बाहेर पडून काहीतरी वेगळे करायचे, या ध्यासातून त्यांनी जांभूळ शेती निवडली. जांभळाचे वाण निवडताना त्यांनी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ (दापोली) यांनी विकसित केलेले कोकण बहाडोली हे वाण निवडले..त्यांनी थेट कोकणातील पालघर जिल्ह्यातील बहाडोली येथून ११०० दर्जेदार रोपे मागवली आणि २० बाय २० फूट अंतरावर ठिबक सिंचनाची जोड देऊन लागवड केली. सुधीर आबांनी २०१९ मध्ये मोठ्या आशेने बागेची लागवड केली; मात्र नियतीने पहिल्याच वर्षी त्यांची कडक परीक्षा घेतली. त्याच वर्षी बीड जिल्ह्यात भीषण दुष्काळ पडला. नव्याने लावलेली लहान रोपे जगवणे हे आव्हानात्मक काम होते..Konkan Railway : CM फडणवीसांचं पत्र अन् राणेंचा दिल्लीत पाठपुरावा! सावंतवाडी टर्मिनसवर 'राजधानी'सह 3 महत्त्वाच्या गाड्यांना थांबा मंजूर, रेल्वेमंत्र्यांनी काय केली घोषणा?.अनेक लोकांनी ही बाग जळणार, असे भाकीत केले. परंतु, सुधीर आबा डगमगले नाहीत. त्यांनी पोटाला चिमटा घेत टँकरच्या पाण्यावर प्रत्येक झाड जगविण्यासाठी अहोरात्र कष्ट उपसले. सात वर्षे कोणतीही आर्थिक प्राप्ती नसताना केवळ शेणखत, जैविक खते देऊन त्यांनी बाग जोपासली. परिणामी, ११०० पैकी तब्बल १०५० झाडे आज दिमाखात उभी आहेत. त्यांच्या या अनोख्या शेतीची दखल घेऊन परिसरातील कृषी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि हजारो शेतकऱ्यांनी शिवणी येथील बागेला भेट दिली. त्यांची ही जांभळाची बाग महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांसाठी एक दीपस्तंभ ठरत आहे..गूळ अन् विलायचीचा 'हटके' फॉर्म्युलाझाडांना मोहर येतो, तेव्हा परागीकरण चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी सुधीर आबा रात्रीच्या वेळी गुळाचे पाणी आणि इलायची एकत्र करून झाडांवर फवारणी करतात. या गोडव्यामुळे व सुवासामुळे हजारो मधमाश्या आकर्षित होऊन परागीकरण १०० टक्के यशस्वी होते..Tukaram Mundhe Action : चर्चगेटच्या प्रसिद्ध के. रुस्तुम कुल्फी सेंटरचा परवाना निलंबित, मुंढेंच्या धडक कारवाईने खळबळ; मुंबई, नागपूर, धुळ्यातील हॉटेल्समध्ये FDA ला काय सापडलं?.जांभूळ पापडी अन् बियांची पावडरकेवळ फळ न विकता सत्येंद्र यांनी मायक्रो बायोलॉजीच्या ज्ञानाचा वापर करत प्रक्रिया उद्योग सुरू केला. त्यांनी मराठवाड्यात पहिल्यांदाच जांभूळ पापडी तयार केली. तसेच उरलेल्या बियांपासून मधुमेह आणि रक्तदाब नियंत्रणासाठी गुणकारी ठरणारी बियांची शुद्ध पावडर विकसित करून थेट विक्री सुरू केली आहे..मुलाचीही शेतीत एंट्री; ५० हजारांच्या नोकरीला लाथसुधीर आबांचे सुपुत्र एम.एस्सी. मायक्रोबायोलॉजी झालेले सत्येंद्र सुपेकर हे भारत सिरम येथे अभ्यास संचालक म्हणून कार्यरत होते. गावी वडील एकटेच राबत असल्याचे पाहून त्यांनी ४० ते ५० हजारांच्या नोकरीला लाथ मारली अन् वडिलांच्या साथीने शेतात दाखल झाले..Maharashtra Koyna Dam : महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी 'कोयना' अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर, 89 हजार क्युसेकने पाण्याची आवक; महाबळेश्वर, नवजाची काय स्थिती?.शेती हा आमच्यासाठी केवळ व्यवसाय नसून एक साधना आहे. २०१९ च्या पहिल्याच वर्षी पडलेल्या भीषण दुष्काळाने आमचे कंबरडे मोडले होते, पण खचून न जाता आम्ही विकतच्या पाण्यावर ही बाग जगवली. ७ वर्षे पोटच्या लेकरासारखा झाडांचा सांभाळ केला. मुलगा सत्येंद्रने नोकरी सोडून दिलेली विज्ञानाची जोड आणि आम्ही केलेला गुळ-इलायचीचा हटके प्रयोग यामुळेच आज माळरानावर हे नंदनवन बहरले आहे. कष्टाचे चीज झाल्याचे समाधान वाटते.-सुधीर सुपेकर, प्रगतिशील शेतकरी, शिवणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.