छत्रपती संभाजीनगर

Beed Farmer Successful Story : 50 हजारांची नोकरी सोडली अन् 63 व्या वर्षी बीडच्या माळरानावर पिकवलं 'काळं सोनं'; उच्चशिक्षित शेतकऱ्याची दुष्काळावर मात, कसं फिरवलं नशीब?

Beed farmer successful jamun farming story : बीडच्या शिवणी येथील सुधीर सुपेकर यांनी ११ एकर माळरानावर कोकण बहाडोली जांभळाची १०५० झाडांची यशस्वी बाग उभारून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला.
Beed farmer successful jamun farming story

Beed farmer successful jamun farming story

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-नितीन सीताबाई पापालाल चव्हाण

बीड : कल्पकतेच्या जोरावर निसर्गावर कशी मात करता येते, हे बीड तालुक्यातील शिवणी गावचे ६३ वर्षीय शेतकरी सुधीर आबासाहेब सुपेकर यांनी दाखवून दिले. समाजशास्त्र विषयातून पदवी मिळविलेल्या सुधीर आबांनी पारंपरिक शेतीऐवजी ११ एकर माळरानावर कोकण बहाडोली जांभळाची बाग (Konkan Bahadoli jamun cultivation in Maharashtra) फुलवली.

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