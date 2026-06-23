छत्रपती संभाजीनगर

Indian Fox Rescue : बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखवलं मोठं मन! गंभीर अवस्थेतील दुर्मिळ खोकडाला दिलं जीवदान, स्वतः जंगलात केलं मुक्त

Rare Indian Fox Rescued After Severe Heatstroke : उष्माघातामुळे गंभीर जखमी झालेल्या दुर्मिळ खोकडावर बीडच्या सर्पराज्ञी वन्यजीव पुनर्वसन केंद्रात उपचार करण्यात आले.
Indian Fox rescued after heatstroke in Beed

Indian Fox rescued after heatstroke in Beed

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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शिरूर कासार : दोन महिन्यांपूर्वी कडक उन्हाच्या झळांनी व्याकुळ झालेला, मृत्यूच्या दारात उभा असलेला एक दुर्मिळ खोकड (इंडियन फॉक्स)... माणसाच्या माणुसकीने आणि अखंड सेवेने त्याला मृत्यूच्या दाढेतून परत (Wildlife rehabilitation success story in Maharashtra) आणले. तो केवळ वाचलाच नाही, तर पुन्हा एकदा जंगलात मुक्तपणे धावण्यासाठी सज्ज झाला.

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