Indian Fox Rescue : बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखवलं मोठं मन! गंभीर अवस्थेतील दुर्मिळ खोकडाला दिलं जीवदान, स्वतः जंगलात केलं मुक्त

शिरूर कासार : दोन महिन्यांपूर्वी कडक उन्हाच्या झळांनी व्याकुळ झालेला, मृत्यूच्या दारात उभा असलेला एक दुर्मिळ खोकड (इंडियन फॉक्स)... माणसाच्या माणुसकीने आणि अखंड सेवेने त्याला मृत्यूच्या दाढेतून परत (Wildlife rehabilitation success story in Maharashtra) आणले. तो केवळ वाचलाच नाही, तर पुन्हा एकदा जंगलात मुक्तपणे धावण्यासाठी सज्ज झाला. .बीड जिल्ह्यातील सर्पराज्ञी वन्यजीव पुनर्वसन केंद्रात उपचार घेऊन पूर्णपणे तंदुरुस्त झालेल्या याच दुर्मिळ खोकडाला जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या हस्ते अत्यंत भावूक आणि तितक्याच उत्साही वातावरणात त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले. हा सोहळा उपस्थितांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडणारा आणि वन्यजीव संवर्धनाचा एक नवा आदर्श घालून देणारा ठरला..सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी उष्माघातामुळे अत्यंत गंभीर अवस्थेत हा खोकड आढळला होता. त्याला सर्पराज्ञी वन्यजीव पुनर्वसन केंद्रात आणण्यात आले. तिथे त्याच्यावर सातत्याने वैद्यकीय उपचार आणि विशेष संगोपन करण्यात आले. केंद्राच्या योग्य देखभालीमुळे तो पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला. यानंतर जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी स्वतः या खोकडाला निसर्गाच्या स्वाधीन केले..Monsoon Update : 'एल निनो'मुळे देशात 1972 आणि 2009 सारखा दुष्काळ पडणार? पुढील काही आठवडे का आहेत अत्यंत महत्त्वाचे, मान्सून कधी होणार पुन्हा सक्रिय?.निसर्गार्पणानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुनर्वसन केंद्राची पाहणी केली. तिथे उपचार घेत असलेल्या जखमी, आजारी आणि आईपासून दुरावलेल्या वन्यजीवांची माहिती त्यांनी घेतली. मानद वन्यजीव रक्षक सिद्धार्थ सोनवणे आणि केंद्राच्या संचालिका सृष्टी सोनवणे यांच्या निस्वार्थ सेवाभावी कार्याचे कौतुक करत, हे समर्पण समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले..संस्थेच्या या कार्याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तागडगाव येथील उथळा प्रकल्प परिसरात वन्यजीवांसाठी कायमस्वरूपी पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून विहीर खोदून देण्याचे महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिले. यामुळे केंद्रातील वन्यजीवांच्या पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे. या प्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबासह वृक्षारोपण करून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला..उथळा प्रकल्पासाठी विहीर, पाण्याचा प्रश्न सुटणारसर्पराज्ञी वन्यजीव पुनर्वसन केंद्राच्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी तागडगाव येथील उथळा प्रकल्प परिसरात वन्यजीवांसाठी कायमस्वरूपी विहीर खोदून देण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे उन्हाळ्यात वन्यजीवांना होणारी पाणीटंचाई दूर होणार आहे..Pune Bengaluru Highway : पुणे-कोल्हापूर प्रवास आता अधिक सुसाट! महामार्गावरील नवा उड्डाणपूल 'या' वाहनांसाठी खुला; 30 जूननंतर मोठा बदल होणार.दोन महिन्यांची काळजी अन् जीवदानउष्माघाताने गंभीर झालेल्या दुर्मिळ खोकडाला (इंडियन फॉक्स) सर्पराज्ञी केंद्रात दोन महिने सातत्याने वैद्यकीय सेवा व योग्य देखभाल देण्यात आली. पूर्ण तंदुरुस्तीनंतरच त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.