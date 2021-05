कोरोना लसीकरण केंद्राची चावी मिळेना, नागरिकांची तारांबळ!

किल्ले धारूर (जि.बीड) : किल्ले धारूर (Kille Dharur) शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेले नगरेश्वर मंगल कार्यालयात मागील तीन दिवसांपासून लस सुरु आहे. मात्र चौथ्या दिवशी मंगल कार्यालयाच्या व्यवस्थापकांनी चावी न दिल्याने लस घेण्यासाठी आलेले नागरिक मंगल कार्यालयासमोर ताटकळत बसावे लागले. किल्ले धारूर तालुक्यात मागील काही दिवसांपासून चार ठिकाणी शासनाच्या वतीने लस केंद्र (Corona Vaccination Site) सुरू करण्यात आले आहे. यात शहरात नागरिकांच्या सोयीसाठी मध्यवर्ती ठिकाणी असलेले नगरेश्वर मंदिरात लस सुरू करण्यात आली. मात्र नगररेश्वर मंदिर मंगल कार्यालयाच्या व्यवस्थापकाने चावी न दिल्याने नागरिक तब्बल एक तास ताटकळत बसल्याचे दिसून आले. (Beed Latest News Corona Vaccination Site Close For An Hour In Kille Dharur)

नगरेश्वर मंगल कार्यालयांच्या व्यवस्थापकाने चावी न दिल्याने नागरिक एक तास वेठीस बसले असता जागरूक पत्रकारांनी तहसीलदार यांना तात्काळ कल्पना देताच तहसीलदार यांनी व्यवस्थापकांना सूचना देताच व्यवस्थापकांनी चावी देऊन लसकेंद्र सुरू केले.सध्या कोरोनाच्या महामारीच्या काळात जसे होईल त्या पद्धतीने फुल ना फुलांची पाकली या प्रमाणे मदत करताना दिसत आहे. मात्र दुसरीकडे किल्ले धारूर शहरातील नगररेश्वर मंदिर मंगल कार्यालयांच्या लस केंद्राची व्यवस्थापकाने चावी न देऊन वेठीस धरल्याने नागरिक मंगल कार्यालयाच्या बाहेर ताटकळत बसावे लागले आहे. यामुळे या प्रकरणावर तहसीलदार कार्यवाही करतील का हे पाहावे लागणार आहे.