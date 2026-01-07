Beed Crime: बीड हादरलं! भररस्त्यात गोळीबार, वार करत खून; अज्ञात मारेकऱ्यांचा दिवसाढवळ्या धुमाकूळ..

बीड : बीड शहरातील अंकुशनगर परिसरात मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. हर्षद तुळशीदास शिंदे (वय ३८, रा. धानोरा रोड, हाउसिंग कॉलनी) असे मृताचे नाव असून, तो बीड नगर परिषदेत कंत्राटी प्लंबर म्हणून कार्यरत होता. या घटनेने पुन्हा एकदा खळबळ उडाली असून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .हर्षद शिंदे अंकुशनगर भागात नगर परिषदेच्या पाइपलाइन दुरुस्तीचे काम करत असताना, दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञातांनी त्याच्यावर अचानक गोळीबार केला. त्यानंतर हल्लेखोरांनी त्यांचा पाठलाग करून धारदार शस्त्राने तोंडावर व शरीरावर वार करत हत्या केली. या हल्ल्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे पीआय प्रवीण कुमार बांगर, डीवायएसपी पूजा पवार आणि अपर पोलिस अधीक्षक सचिन पांडकर यांनी घटनास्थळी भेट दिली. फॉरेन्सिक पथकाने सखोल तांत्रिक तपासणी करून आवश्यक पुरावे संकलित केले..दोन बुलेट जप्त : खोदकाम करत असताना आरोपींनी पिस्तुलातून दोन गोळ्या झाडल्या. घटनास्थळी या गोळ्यांचे अवशेष सापडले आहेत. आरोपींचा शोध सुरू : संशयितांच्या शोधासाठी पोलिसांची स्वतंत्र पथके रवाना करण्यात आली असून लवकरच तपासाचा उलगडा होईल, असे पोलिसांनी सांगितले..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...दहशतीचे वातावरण : दिवसाढवळ्या भरवस्तीत झालेल्या या खुनामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे आणि असुरक्षिततेचे वातावरण पसरले आहे. हत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.