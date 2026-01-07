छत्रपती संभाजीनगर

Beed Crime: बीड हादरलं! भररस्त्यात गोळीबार, वार करत खून; अज्ञात मारेकऱ्यांचा दिवसाढवळ्या धुमाकूळ..

Beed Street Firing and Murder Incident: बीडमध्ये दिवसाढवळ्या खून, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
Beed on Edge After Street Shooting Murder; Special Police Teams Launched

Beed on Edge After Street Shooting Murder; Special Police Teams Launched

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : बीड शहरातील अंकुशनगर परिसरात मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. हर्षद तुळशीदास शिंदे (वय ३८, रा. धानोरा रोड, हाउसिंग कॉलनी) असे मृताचे नाव असून, तो बीड नगर परिषदेत कंत्राटी प्लंबर म्हणून कार्यरत होता. या घटनेने पुन्हा एकदा खळबळ उडाली असून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

Loading content, please wait...
Beed
attack
murder case
district
weapon
Law and Order
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com