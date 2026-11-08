शहरातील भाजी मंडईत

शहरातील रस्त्यांवरच विक्रेत्यांची दुकाने
बशीरगंज चौक ते सुभाष रोडदरम्यान वाहतुकीचा खोळंबा; भाजी मंडईत रस्त्याच्या मध्यभागी दुकाने
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बीड, ता. ८ : दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत नागरिकांची मोठी गर्दी होत असताना शहरातील बशीरगंज चौक ते सुभाष रोडदरम्यान वाहतुकीचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी विक्रेत्यांनी दुकाने थाटली असतानाच मुख्य भाजी मंडईतील रस्त्याच्या मध्यभागीही दिवाळी साहित्याची दुकाने मांडण्यात आली आहेत. त्यामुळे नागरिकांना बाजारपेठेतून चालणेही कठीण झाले असून, दुचाकीचालकांचीही मोठी गैरसोय होत आहे.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील बाजारपेठेत खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी वाढली आहे. कपडे, सजावटीचे साहित्य, पूजेचे साहित्य, पणत्या, रांगोळी, फुले यांसह विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी नागरिक बाजारपेठेत येत आहेत. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी यंदा दिवाळीचा बाजार छत्रपती संभाजी महाराज क्रीडांगणावर भरविण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले होते. क्रीडांगणावर काही विक्रेत्यांनी दुकानेही थाटली आहेत. मात्र, तरीही मुख्य भाजी मंडईत अनेक विक्रेत्यांनी बशीरगंज चौक ते सुभाष रोडदरम्यान रस्त्याच्या मध्यभागीच दुकाने मांडली आहेत.
त्यामुळे या मार्गावरून जाणाऱ्या दुचाकीचालकांना वाहन चालविण्यासाठी पुरेशी जागाही शिल्लक राहिलेली नाही. परिणामी, या मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांनाही गर्दीतून वाट काढणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण बाजारपेठेत वाहतुकीचा खोळंबा होत असल्याचे चित्र आहे.
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नियोजनाचा अभाव नागरिकांच्या माथी
सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेत गर्दी होणार, याची कल्पना पालिका प्रशासन आणि वाहतूक पोलिसांना असतानाही ठोस नियोजन केल्याचे दिसत नाही. छत्रपती संभाजी महाराज क्रीडांगणाचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्यानंतरही रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविणे, विक्रेत्यांवर नियंत्रण ठेवणे आणि वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. मात्र, या उपाययोजनांचा अभाव असल्याने बाजारपेठेतील वाहतूक कोंडीचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
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बीड : भाजी मंडईत रस्त्याच्या मध्यभागी थाटलेल्या दुकानांमुळे झालेली वाहतूक कोंडी.