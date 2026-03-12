Thailand Road Accident : परदेशात फिरण्याचं स्वप्न अधुरंच राहिलं! पुण्यात नोकरी करणाऱ्या बीडच्या पूजाचा थायलंडमध्ये मृत्यू; दुचाकीवरून फिरताना अपघात

बीड : येथील २६ वर्षीय तरुणीचा थायलंडमध्ये झालेल्या रस्ते अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. पूजा प्रशांत मुळे असे मृत्यू झालेल्या तरुणीचे नाव असून ती आपल्या मैत्रिणीसोबत पर्यटनासाठी थायलंडला गेली होती. मात्र, ही परदेशवारी तिच्यासाठी (Beed Woman Pooja Mule Dies in Phuket Road Accident) अखेरची ठरली. .५ मार्च रोजी थायलंडमधील फुकेट येथे तिचा अपघाती मृत्यू झाला होता. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तिचा मृतदेह आज (गुरुवारी) मुंबईत आणण्यात येणार आहे..पूजा मुळे ही मूळची बीड जिल्ह्यातील रहिवासी असून ती पुण्यातील खराडी परिसरातील ‘युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंड’मध्ये कार्यरत होती. १ मार्च रोजी ती दिल्लीतील एका ट्रॅव्हल कंपनीमार्फत आपल्या मैत्रिणीसह थायलंडला पर्यटनासाठी गेली होती. फुकेट येथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी फिरण्यासाठी दुचाकी भाड्याने घेतली होती..Mumbai Doctor Case : 'तुझा पुरुषी अहंकार आता तरी..'; मुंबईतील डॉक्टर तरुणीने घेतला गळफास, 6 पानांच्या सुसाईड नोटमध्ये काय? स्तुतीसोबत असं का वागला प्रियकर फैजुल खान?.फुकेट परिसरात दुचाकीवरून फिरत असताना अपघात झाला. त्या वेळी पूजाची मैत्रीण दुचाकी चालवत होती, तर पूजा मागे बसलेली होती. अचानक दुचाकीवरील ताबा सुटल्याने दुचाकी रस्त्याच्या दुभाजकावर जोरात धडकली. या अपघातात दुचाकी चालवणाऱ्या मैत्रिणीचा हात फ्रॅक्चर झाला, तर मागे बसलेल्या पूजाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली..अपघातानंतर पूजाला तातडीने स्थानिक कुसूमई रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांच्या उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. पूजाचा मृत्यू ५ मार्च रोजी झाला होता. त्यानंतर तिचा मृतदेह थायलंडमध्येच होता. परदेशातून मृतदेह भारतात आणण्यासाठी अनेक कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. यासाठी भारतीय दूतावास, बीड जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा केला..Nashik Road Accident : अंगावर काटा येईल असा अपघात! लेकीला आणायला गेले अन् काळानं घाला घातला; कंटेनरच्या भीषण धडकेत आदिवासी समाजसेवकाचा दुर्दैवी अंत.अखेर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आज गुरुवारी पूजाचा मृतदेह विमानाने मुंबईत आणण्यात आला असून दुपारी तेथून तो बीडकडे रवाना करण्यात येणार आहे. पूजाचे वडील बीडमधील पूर्णवादी बँकेत अधिकारी आहेत, तर तिचा भाऊ सध्या शिक्षण घेत आहे. या घटनेमुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.