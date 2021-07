माणुसकीची एैसीतैसी! मदत न करता कंटनेरमधील बिअरचे बाॅक्स पळविले

By

वैजापूर (जि.औरंगाबाद) : करंजगावजवळ (ता.वैजापूर) (Vaijapur) मुंबई-नागपूर महामार्गावर रविवारी (ता.नऊ) रात्री वाळूजहून मुंबईकडे निघालेल्या बिअरने भरलेल्या कंटेनरला (एमएच ४६ बीएफ ५१२) (Beer) समोरुन येणारा ट्रक घासून गेल्याने कंटेनरचा एका बाजूचा पत्रा तुटला. यामुळे त्यातील बिअरचे १८०० बाॅक्स महामार्गावर पडले. काही वेळातच करंजगाव जवळचे ग्रामस्थ आणि (Accident In Aurangabad) ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांनी बिअरचे बाॅक्स पळवले. बिअरचा कंटेनर पूर्ण रिकामा झाला होता. जो-तो बिअर बाॅक्स लुटत होता. अपघातग्रस्त कंटेनरचालकाला वाचवण्यासाठी कोणाला वेळच नव्हता. एका गटाने त्यांना उपचारासाठी मदत केली.(beer carrier container accident in vaijapur tahsil of aurangabad, people looted beer boxes glp88)

अपघातस्थळी वैजापूर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक केळे, जमादार दिलीप वेलगोडे, जमादार किशोर आघाडे, गणेश पठारे यांनी धाव घेऊन वाहतूक सुरळीत केले. मात्र पोलिस येईपर्यंत १८०० बिअरच्या बाॅक्सपैकी फक्त १५० बाॅक्स शिल्लक राहिले होते.