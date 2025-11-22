छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News: वृद्धेच्या घराला लावली आग बेगमपुरा परिसरातील घटना, किरायदाराचे कृत्य

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: बेगमपुरा परिसरात वृद्ध महिलेला धमकी देत त्यांच्या किरायाच्या घराला आग लावल्याची धक्कादायक घटना. आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल. शांताबाई शिंदे यांच्या घराला लागलेल्या आगीमध्ये मोठे नुकसान झाले असून पोलिस तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बेगमपुरा परिसर : किरायाने राहणाऱ्या वृद्धेच्या घरी येऊन ‘तुझे घरच जाळतो’ असे म्हणून शिवीगाळ केली. यानंतर ही वृद्धा मुलीकडे जाताच त्यांच्या किरायाच्या घराला आग लावल्याची घटना बुधवारी (ता. १९) तारकस गल्ली, बेगमपुरा येथे घडली.

