Chhatrapati Sambhajinagar News: वृद्धेच्या घराला लावली आग बेगमपुरा परिसरातील घटना, किरायदाराचे कृत्य

बेगमपुरा परिसर : किरायाने राहणाऱ्या वृद्धेच्या घरी येऊन 'तुझे घरच जाळतो' असे म्हणून शिवीगाळ केली. यानंतर ही वृद्धा मुलीकडे जाताच त्यांच्या किरायाच्या घराला आग लावल्याची घटना बुधवारी (ता. १९) तारकस गल्ली, बेगमपुरा येथे घडली..याबाबत बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल नोंद केला आहे. मयूर शिवप्रसाद शर्मा (वय ३२, रा. तारकस गल्ली, बेगमपुरा) असे आरोपीचे नाव आहे. याबाबत शांताबाई आसाराम शिंदे (वय ७०) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार त्या संजू डोंगरे यांच्या घरात किरायाने राहतात..या दोन मजली इमारतीत शांताबाई शिंदे वरच्या मजल्यावर राहतात. शिवप्रसाद शर्मा व त्याचा मुलगा मयूर शिवप्रसाद शर्मा हे खालच्या मजल्यावर राहतात. बुधवारी मयूर हा शिंदे यांच्या घरी आला. त्याने विचारपूस केली, तेव्हा त्यांनी मला माझ्या मुलीकडे जायचे आहे, असे सांगितले..याचा त्याला राग आला, 'म्हातारे, इथून तू गेली की मी तुझे घरच जाळतो', असे म्हणाला. त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्या मुलीकडे गेल्या. त्यानंतर त्यांच्या घराला आग लागल्याचे त्यांना कळले. त्यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहिले असता आग लागली होती. त्यानंतर पोलिसांना आणि अग्निशमन दलाला याची माहिती देण्यात आली..Chhatrapati Sambhajinagar Crime: तक्रारदारच निघाला आरोपी; व्याजाने घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी लुटीचा बनाव.त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. यात त्यांच्या घराचे नुकसान झाले. याप्रकरणी त्यांच्या तक्रारीवरून मयूर शिवप्रसाद शर्मा याच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला. तपास बेगमपुरा पोलिस करत आहे.