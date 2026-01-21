छत्रपती संभाजीनगर

Sakal Book Festival: अवीट गोडीच्या गीतांनी ‘भावगंध’ फुलला; ‘सकाळ’च्या पुस्तक महोत्सवात रसिकांचा टाळ्यांसह ‘वन्स मोअर’

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : मराठीत गाजलेल्या अवीट गोडीच्या गीतांनी भावगंध फुलला. कलाकारांच्या बहारदार सादरीकरणाने भावगीतांच्या कार्यक्रमात रंगत आणली आणि रसिकांची मने जिंकली. ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवात मंगळवारी (ता. २०) सायंकाळी झालेल्या ‘भावगंध’ हा कार्यक्रम रसिकांसाठी मराठीतील लोकप्रिय भावगीतांचा सुश्राव्य नजराणा ठरला.

