Sakal Book Festival: अवीट गोडीच्या गीतांनी ‘भावगंध’ फुलला; ‘सकाळ’च्या पुस्तक महोत्सवात रसिकांचा टाळ्यांसह ‘वन्स मोअर’

छत्रपती संभाजीनगर : मराठीत गाजलेल्या अवीट गोडीच्या गीतांनी भावगंध फुलला. कलाकारांच्या बहारदार सादरीकरणाने भावगीतांच्या कार्यक्रमात रंगत आणली आणि रसिकांची मने जिंकली. 'सकाळ' पुस्तक महोत्सवात मंगळवारी (ता. २०) सायंकाळी झालेल्या 'भावगंध' हा कार्यक्रम रसिकांसाठी मराठीतील लोकप्रिय भावगीतांचा सुश्राव्य नजराणा ठरला. गायक नीरज वैद्य आणि गायिका संगीता भावसार यांनी 'भावगंध' या कार्यक्रमातून रसिकांसाठी मराठीतील नव्या जुन्या भावगीतांची मैफल सजवली. दरम्यान, त्यांनी सादर केलेल्या 'काही बोलायचे आहे. पण, बोलणार नाही', 'केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा', 'दीस नकळत जाई', 'सुन्या सुन्या मैफलीत माझ्या', 'लाजून हसणे', 'केतकीच्या बनी', 'या जन्मावर शतदा प्रेम करावे' या भावगीतांमध्ये रसिक मंत्रमुग्ध झाले. भावसार यांनी सादर केलेल्या 'मेंदीच्या पानावर', 'फुलले रे क्षण माझे' या गीतांवर रसिकांनी टाळ्यांसह वाहवाची उस्फूर्त दाद दिली. ही भावगीतांची मैफल उत्तरोत्तर रंगत गेली, तसा रसिकांचा प्रतिसाद वाढत गेला. यामध्ये ज्येष्ठांची संख्या लक्षणीय होती. युगलगीतांना प्रेक्षकांची टाळ्यांची दाद वैद्य आणि भावसार यांनी गायलेल्या युगलगीतांनी कार्यक्रमात बहारदार रंगत आणली. दरम्यान, रसिकांनी 'चंद्र आहे साक्षीला', 'धुंदी कळ्यांना', 'संधिकाली या अशा', 'मी डोलकर डोलकर', 'शुक्रतारा मंदवारा' या गीतांसह 'फिटे अंधाराचे जाळे' या गीताला 'वन्स मोअर'ची दाद मिळाली. यांनी जिंकली मने वैद्य आणि भावसार यांनी आपल्या सुमधुर आवाजात भावगीतांचे बहारदार सादरीकरण केले. दरम्यान, त्यांना जीवन कुलकर्णी (तबला), राजेश भावसार (ऑक्टोपॅड), अजय तायडे (गिटार), अमर वानखेडे (कीबोर्ड) यांनी साथसंगत केली. श्रेयस अक्कलकोटकर यांनी उत्तम निवेदनाच्या माध्यमातून गीतांचे भावविश्व उलगडून दाखविले. दरम्यान, कलाकारांनी गायन आणि वादनाच्या सादरीकरणाने रसिकांची मने जिंकली.