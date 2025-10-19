Bhokardan Crime : दिवाळीच्या तोंडावर भोकरदन शहरात मामानेच केला भाच्याचा खून! दारूच्या नशेत भांडण विकोपाला; दोन तासांत आरोपींना अटक

भोकरदन : दिवाळीच्या अवघ्या दोन दिवस आधी भोकरदन शहरात एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. दारूच्या नशेत झालेल्या भांडणातून मामा आणि एका भाच्याने मिळून दुसऱ्या भाच्याचा खून केल्याची ही घटना शनिवारी ता.१८ रोजी रात्री उशिरा घडली. खून केल्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह रस्त्याच्या कडेला फेकून देण्यात आला होता. मात्र, भोकरदन पोलिसांनी अत्यंत तत्परता दाखवत अवघ्या दोन तासांच्या आत दोन्ही आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या आहेत..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, शहरातील पोस्ट ऑफिस परिसरात राहणारा परमेश्वर सुभाष लोखंडे (वय २६) याचा खून करण्यात आला आहे. परमेश्वर आणि त्याचा मावस भाऊ अर्जुन रावसाहेब रामफळे यांनी शनिवारी रात्री ९ ते १० वाजेच्या सुमारास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर परिसरातील एका दारूच्या दुकानात दारू सेवन केली. यावेळी दोघांमध्ये जोरदार भांडण झाले..यानंतर आरोपी मामा अनिल विश्वनाथ कांबळे याने मध्यस्थी करत दोघांना दुचाकीवर घरी आणले. परंतु घरी आल्यानंतरही हे भांडण विकोपाला गेले. याच भांडणादरम्यान झालेल्या मारहाणीत, दंडुक्याच्या प्रहाराने परमेश्वर लोखंडे याचा जागीच मृत्यू झाला.खून झाल्याचे लक्षात येताच मामा अनिल कांबळे आणि भाचा अर्जुन रामफळे यांनी रात्री २ वाजेच्या सुमारास मयत परमेश्वरचा मृतदेह अनिल कांबळे यांच्या क्रूझर गाडीत टाकला. पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूने त्यांनी हा मृतदेह भोकरदन-जालना रोडवरील वालसा-डावरगाव पाटीजवळ रस्त्याच्या कडेला फेकून दिला आणि पसार झाले..Srirampur Crime: भुसावळच्या तस्लिम शेखला अटक; बसस्थानकातून गुंगीच्या गोळ्यांसह २४ हजारांचा मुद्देमाल जप्त.पोलिसांची तत्परता, दोन तासात आरोपी ताब्यातरविवारी सकाळी ८ वाजेच्या सुमारास भोकरदन पोलिसांना रस्त्याच्या कडेला अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह असल्याची माहिती मिळाली. माहिती मिळताच पोलिस अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पंचनामा करून मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात आणला आणि तपासाची चक्रे गतिमान केली. पोलिसांनी अत्यंत कौशल्याने तपास करत मृतदेहाची ओळख पटवली आणि त्यानंतर अवघ्या दोन तासांतच संशयित आरोपी मामा अनिल कांबळे आणि मावस भाऊ अर्जुन रामफळे यांना ताब्यात घेतले.या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी अप्पर पोलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. नितिन कटेकर, पोलिस निरीक्षक किरण बिडवे, पोलिस उपनिरीक्षक पवन राजपूत, पोलिस उपनिरीक्षक भास्कर जाधव, दत्ता राऊत, रामेश्वर शिंनकर यांच्यासह पोलिस कर्मचारी उपस्थित होते..या खुनाच्या घटनेने भोकरदन शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी तातडीने केलेल्या कारवाईमुळे आरोपींना लवकर पकडणे शक्य झाले आहे.या प्रकरणाचा तपास सुरू असून,भोकरदन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.