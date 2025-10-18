Bhoom Nagar Parishad Election : गाढवे गटाचा नगराध्यक्ष पदाचा चेहरा ठरला; मात्र सर्वपक्षीयांचा नगराध्यक्षपदाच्या चेहऱ्याचा पेच कायम

धनंजय शेटेभूम : भूम नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत सर्वसाधारण महिलेला पडल्याने भूम शहरात निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे ..भूम नगरपालिकेची आतापर्यंतची निवडणुकीची राजकीय परिस्थिती पाहतागाढवे विरुद्ध थोरात अशीच राहिलेली आहे .त्यातच माजी नगराध्यक्ष संजय गाढवे यांनी आलमप्रभू शहर विकास आघाडी च्या माध्यमातून निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याचे सांगितले .व नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार म्हणून संवाद बैठक घेऊन कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार नगराध्यक्ष पदासाठी संयोगिता गाढवे यांची घोषणा करण्यात आली .मात्र शहरातील सर्व पक्षीय राजकीय नेते.बैठका घेऊन सर्वांनुमते ठरवून नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार देणार असल्याचे बोलले जात आहे . मात्र सर्व पक्षीय कडून नगराध्यक्ष पदाचा पेच कायम असल्याचे बोलले जात आहे .भारतीय जनता पार्टी ,राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्या नगरपरिषद निवडणूक संदर्भात स्वतंत्र बैठका झाल्या आहेत .या बैठकीमध्ये भाजपा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासह सर्व जागा लढणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे .काँग्रेस , उबाटा यांची तयारी चालू असल्याचे बोलले जात आहे .यामधून आलम प्रभू शहर विकास आघाडी विरुद्ध सर्वपक्षीय अशीच लढत होणार असल्याची चर्चा चालू आहे .मागील निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष पद नागरिकांमधूनच असल्यामुळे नगराध्यक्ष पदासाठी जास्त जोर लावण्यात आला होता. यामध्ये रस्सीखेच होऊन सुप्रिया वारे निवडून आल्या होत्या..Pune Crime : गंगाधाम रस्त्यावर व्यापाऱ्याला भरदिवसा लुटले, ४५ हजारांची रोकड हिसकावली.यावेळेसही नगराध्यक्ष पद जनतेमधून असल्यामुळे नगराध्यक्ष पदासाठी मोठ्या प्रमाणात ताकद मोठ्या प्रमाणात ताकद लावली जाऊ शकते .तसेच आलम प्रभू शहर विकास आघाडी चे माजी नगराध्यक्ष संजय गाढवे व सर्व पक्षातील नेते दहा प्रभागांमध्ये चांगल्या स्वच्छ प्रतिमेच्या चेहऱ्याच्या शोधामध्ये असल्याचे दिसत आहे .तसेच मागील निवडणुकीमध्ये १५ नगरसेवक गाढवे गटाचे निवडून आले होते तर दोन नगरसेवक थोरात गटाचे निवडून आले होते .यावेळेस २० नगरसेवक असल्यामुळे आपलाच नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे .कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार आम्ही आलमप्रभू शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून जनतेसमोर जाणार आहोत .मागील २३ वर्षांमध्ये केलेले विकास कामे व पुढील काळात भूम शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध राहणार आहोत .संजय गाढवे माजी नगराध्यक्ष भूम सर्वपक्षीय आघाडीच्या माध्यमातून भूम नगर परिषद ची निवडणूक आम्ही लढवणार आहोत .विजयसिंह थोरात माजी नगराध्यक्ष भूम भाजपा ची नगराध्यक्ष पदासह सर्व जागेवर ताकतीने लढण्याची तयारी केली आहे .इतर समविचारी पक्षासोबत चर्चा चालू आहे .बाळासाहेब शिरसागर भाजपा राज्य सदस्य .यांनी भूषविले नगराध्यक्ष पदभीमराव नाईकवाडी , डॉ .शहाजी शेटे ,गुलात मोहीद्दीन सौदागर , ॲड .उत्तमराव गाडे,रणजीत राजे जाधव ,शिवाजीराव गाढवे, गौरीशंकर साठे,विजयसिंह थोरात ,संभाजी साठे ,उत्तम पवार ,दत्तात्रय माळी ,संजय शिंदे ,संजय गाढवे 'संगीता मस्कर, शाकीर शेख ,जिजाबाई रोकडे , संयोगिता गाढवे ,सुप्रिया वारे यांनी नगराध्यक्ष पद भूषिवले आहे ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.