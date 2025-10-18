छत्रपती संभाजीनगर

Bhoom Nagar Parishad Election : गाढवे गटाचा नगराध्यक्ष पदाचा चेहरा ठरला; मात्र सर्वपक्षीयांचा नगराध्यक्षपदाच्या चेहऱ्याचा पेच कायम

Political Scenario Heats Up After Presidential Reservation Draw : भूम नगरपरिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण महिलेसाठी सुटल्याने गाढवे विरुद्ध सर्वपक्षीय अशी लढत होण्याची शक्यता; शहरातील राजकारण तापले.
Battle Lines Drawn After Presidential Seat Reserved for General Woman.



भूम : भूम नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत सर्वसाधारण महिलेला पडल्याने भूम शहरात निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे .

