Bidkin News: खूनप्रकरणी चौघे पोलिस कोठडीत; बिडकीनमधील वाढदिवस दिवाळी शुभेच्छा बॅनरवादाचा मुद्दा

Minor Killed Over Banner Dispute in Bidkin: येथे वाढदिवस व दिवाळी शुभेच्छांच्या बॅनरवरील वादातून अल्पवयीन मुलाचा खून झाला. याप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला असून चौघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
बिडकीन (ता. पैठण) : येथे वाढदिवस व दिवाळी शुभेच्छांच्या बॅनरवरील वादातून अल्पवयीन मुलाचा खून झाला. याप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला असून चौघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. शनिवारी (ता. २५) न्यायालयाने त्यांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

