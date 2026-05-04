Chhatrapati Sambhajinagar: बिडकीन ग्रामीण रुग्णालयात उष्माघात कक्षाचा अभाव, रुग्णांचे हाल होताहेत

बिडकीन: बिडकीन परिसरात उष्णतेचा पारा ४२ अंश सेल्सिअसवर पोचला असून उष्माघाताच्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होत आहे. मात्र, डीएमआयसी परिसरातील सर्वांत मोठे समजले जाणारे बिडकीन ग्रामीण रुग्णालय या संकटाचा सामना करण्यास असमर्थ असल्याचे चित्र आहे. येथे स्वतंत्र उष्माघात कक्ष नसल्याने रुग्णांची मोठी गैरसोय होत आहे..चक्कर येणे, उलट्या आणि जुलाब यांसारख्या तक्रारी घेऊन रुग्ण रुग्णालयात येत आहेत. मात्र, त्यांना थंड वातावरण, विशेष बेड आणि तातडीची उपचार यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने सामान्य वॉर्डमध्येच उपचार घ्यावे लागत आहेत..यामुळे रुग्णांच्या प्रकृतीत बिघाड होण्याची भीती व्यक्त होत असून, नातेवाइकांमध्ये तीव्र संताप आहे. कोणतीही जीवितहानी झाल्यास प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.."उन्हामुळे चक्कर आणि जुलाब होत असल्याने मी दोन दिवसांपासून जनरल वॉर्डात उपचार घेत आहे. येथे उष्णतेपासून बचावासाठी साधी सोयही नाही."- अनिल वाघमारे, रुग्ण (फारोळा).."परिस्थिती अचानक उद्भवल्याने तातडीने अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. तरीही येत्या काही दिवसांत उष्माघात कक्ष कार्यान्वित करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत."- डॉ. प्रफुल्ल गायकवाड,वैद्यकीय अधीक्षक .