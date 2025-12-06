Wedding Trends: लग्न एकदाच होते भावा, होऊ दे खर्च...विवाह सोहळ्यात लायटिंग, फ्लोअरल थीमला प्रचंड पसंती

तुळशी विवाहाच्या मंगल सोहळ्याने शुभमुहूर्तांची सुवर्णदारे उघडली असून, शहरभर विवाह सोहळ्यांची लगबग दिसू लागली आहे. सजावटीच्या रंगांनी रंगलेले बाजार, लखलखणाऱ्या लायटिंगचे झगमगते तंबू, तर विविध थीम्सच्या सौंदर्याने खुलणारी मंडपस्थळे असा सगळीकडे उत्सवाचा, उमेदीचा आणि उन्मेषाचा जल्लोष पसरत आहे. परंपरेच्या पाऊलखुणांना आधुनिकतेची किनार लाभताच, लग्नसराईत ‘थीमबेस मंडप’ हा नवा ट्रेंड लग्न सोहळ्यांना खुणावू लागला आहे. लग्नाळू लोक आता साधेपणापेक्षा सौंदर्य आणि सौंदर्यापेक्षा सृजनशीलतेला अधिक महत्त्व देऊ लागले आहेत..तुळशी विवाहानंतर शहरात विवाह सोहळ्यांची धामधूम सुरू झाली असून, मंडप बुकिंगसाठी प्रचंड गर्दी होत आहे. लग्नसराईची सुरवात होताच आकर्षक सजावट, अत्याधुनिक लायटिंग आणि फोटोग्राफीला अनुरूप थीमबेस सेटअपकडे ग्राहकांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. याबाबत मंडप व्यावसायिकाने सांगितले, की ‘यंदा विशेषतः थीमबेस मंडप, फ्लोअरल कॉन्सेप्ट, हायटेक लायटिंग, तसेच क्रिएटिव्ह फोटो बूथ यांची विक्रमी मागणी वाढली आहे. सजावटीत वैविध्य आणि लग्नाच्या आठवणींना एक वेगळा दर्जा देणाऱ्या सेटअपकडे नवदांपत्य आणि कुटुंबीयांचा कल आहे..येत्या सहा महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर शुभमुहूर्त असल्याने विवाह उद्योगात मोठी हालचाल पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे सिंहस्थाचा काळ दूर असल्याने मुहूर्तांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. उलट, वाढत्या विवाह सोहळ्यांच्या गर्दीची पूर्वतयारी म्हणून अनेक मंडप व्यावसायिकांनी नवीन साहित्याची खरेदी, स्टॉक वाढविणे आणि भाडेतत्त्वावर आवश्यक साहित्य ठेवण्याची हालचाल सुरू केली आहे.यंदाच्या अनियमित पावसामुळे काही मंडप उभारणीच्या कामात अडथळे आले असले, तरी बहुतांश मंडप व्यावसायिकांनी परिस्थिती हाताळत सेवा सुरळीत ठेवली आहे. ‘ग्राहकांचा आनंद आणि सोहळ्याची शोभा टिकविणे हे आमचे प्राधान्य असून, प्रत्येक मंडपचालक तितक्याच जबाबदारीने काम करत आहे, असेही व्यापाऱ्यांनी सांगितले. विवाह सोहळ्यांच्या हंगामात यावर्षी थीमबेस, आकर्षक आणि आधुनिक मंडप सजावट हेच मुख्य आकर्षण ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..अतिरिक्त सुविधाप्रवेशद्वार: १० हजार ते ६० हजारमांडव फुलांची सजावट : १५ हजार ते ८० हजारस्टेज+सोफा सेटअप : आठ हजार ते ४० हजारफोटोबूथ/सेल्फी पॉइंट : १५ हजार ते ९० हजारलाइट-टॉवर/जनरेटर : पाच हजार ते ३५ हजारपारंपरिक/कल्चरल थीम मंडप ः महाराष्ट्रीयन पेशवाई, दिंडी-वारी, राजस्थानी/मारवाडी, दक्षिण भारतीय, वारली आर्ट, कोकणी/गोमंतक थीम.नेचर व ग्रीन ः फ्लोअरल मंडप (ताजी किंवा आर्टिफिशियल फुलांची सजावट), ग्रीनरी/फॉरेस्ट थीम, वॉटर थीम (फाउंटन, वॉटर कर्टन), गार्डन/ओपन स्काय थीम, बांबू व कोकोनट लीफ थीम.रॉयल/राजेशाही ः राजवाडा/महाल थीम, मुघल थीम, स्वर्ण, चांदणी चौक, किल्ला थीम.मॉडर्न व लायटिंग आधारित ः एलईडी व लाइट कर्टन थीम, डायमंड कट/क्रिस्टल थीम, स्काय लँटर्न/ग्लो थीम, डोम स्ट्रक्चर थीम, मिरर फिनिश थीम.ग्रामीण भागामध्ये महाराष्ट्रीयन थीम, आर्टिफिशियल फुलांची सजावट, वॉटर, राजेशाही, किल्ला, लाइट कर्टन थीम, डायमंड कट/क्रिस्टल, देवस्थान अशा विविध प्रकारच्या मंडप डेकोरेशची मागणी आहे. ग्राहकांच्या सोयीनुसार कमी वेळेत, आकर्षक सेवा देण्याचे काम आम्ही ३० वर्षांपासून करत आहोत.-कारभारी सोनवणे, व्यावसायिकशुभकार्य तुमचे सहकार्य आमचे, या युक्तीप्रमाणे नवरदेव स्पेशल फेटा, पाहुण्यांचे फेटे, नवरदेव शेला, फायर शो, फ्लॉवर डेकोरेशन, बलून डेकोरेशन, स्टेज डेकोरेशन, कार डेकोरेशन, आकर्षक रांगोळी, हळद डेकोरेशनला शहरापाठोपाठ आता ग्रामीण भागातही मागणी आहे.-सचिन पडुळे, फेटा,इव्हेंट मॅनेजमेंट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.