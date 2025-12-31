छत्रपती संभाजीनगर

भाजपच्या घरातच आग! निष्ठावंत डावलले, आयात नेत्यांना तिकीट; संभाजीनगरमध्ये कार्यकर्त्यांचा उद्रेक! सावे-कराडांच्या गाडीला काळं फासलं

BJP Internal Dissent in Chhatrapati Sambhajinagar : भाजपच्या उमेदवारी वाटपावरून पक्षांतर्गत तीव्र असंतोष उफाळून आला असून, अनेक वर्ष पक्षासाठी झटणाऱ्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलून अलीकडेच पक्षात आलेल्या ‘आयात’ नेत्यांना प्राधान्य दिल्याचा आरोप करत कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत
Sandip Kapde
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपच्या उमेदवारी वाटपामुळे नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या मध्यवर्ती प्रचार कार्यालयात अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. वर्षा साळुंके, दिव्या मराठे आणि प्राप्ती चव्हाण या तिघींनी हे आंदोलन सुरू केले असून, त्यांना पक्षाने तिकीट नाकारल्याचा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.

Bjp
Chhatrapati Sambhajinagar

