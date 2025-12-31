भाजपच्या घरातच आग! निष्ठावंत डावलले, आयात नेत्यांना तिकीट; संभाजीनगरमध्ये कार्यकर्त्यांचा उद्रेक! सावे-कराडांच्या गाडीला काळं फासलं

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपच्या उमेदवारी वाटपामुळे नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या मध्यवर्ती प्रचार कार्यालयात अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. वर्षा साळुंके, दिव्या मराठे आणि प्राप्ती चव्हाण या तिघींनी हे आंदोलन सुरू केले असून, त्यांना पक्षाने तिकीट नाकारल्याचा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे..उमेदवारी रद्द करण्यात यावीया महिला पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा पक्षावर राग नाही, तर स्थानिक नेत्यांच्या भूमिकेवर नाराजी आहे. अनेक वर्ष पक्षासाठी मेहनत घेतलेल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलून नव्याने पक्षात आलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देण्यात आल्याने हा रोष निर्माण झाला आहे. त्यांची मागणी आहे की, ज्यांना तिकीट दिले आहे त्यांची उमेदवारी रद्द करण्यात यावी..“साहेब, मी नोकरी सोडली अन् तिकीट गद्दारांना?” छत्रपती संभाजीनगरमध्ये निष्ठावंत BJP कार्यकर्त्यांचा तुफान राडा, पेट्रोल कॅनसह आक्रमक आंदोलन.आमदार संजय केनेकर हेही घटनास्थळीआंदोलनाची माहिती मिळताच जिल्हाध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी धाव घेऊन या महिलांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आमदार संजय केनेकर हेही घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी नाराज कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना सांगितले की, पक्ष सर्वांना एकाच वेळी न्याय देऊ शकत नाही. पुढील काळात सरकारच्या विविध समित्यांमध्ये सर्वांना स्थान मिळेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले..आंदोलन अधिक तीव्रमात्र या आश्वासनाने नाराज कार्यकर्ते शांत झाले नाहीत. आंदोलन अधिक तीव्र झाले. यावेळी अतुल सावे आणि भागवत कराड यांच्या गाड्या आंदोलकांनी अडवल्या. त्यांच्या पोस्टर्सचीही तोडफोड करण्यात आली. त्यांच्या गाडीला काळे फासले गेले..तात्काळ त्यांना रुग्णालयात दाखलआंदोलनादरम्यान एका कार्यकर्त्याने, भदाने यांनी, अंगावर रॉकेल ओतून घेतले. त्यामुळे खळबळ उडाली. तात्काळ त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. संजय केनेकर यांनी आंदोलकांना आपल्या गाडीत बसवून घेऊन त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला..छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपमध्ये मोठा असंतोषपक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलून आयात केलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य दिल्याने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. अनेक वर्ष खस्ता खाणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी हा प्रकार गद्दारीच असल्याचे म्हटले आहे. उमेदवारी वाटपामुळे पक्षांतर्गत हा वाद चिघळल्याने भाजपची स्थानिक पातळीवर प्रतिमा धोक्यात आली आहे. आंदोलन सुरू असल्याने पक्ष नेत्यांना हा तिढा सोडवण्यासाठी आणखी प्रयत्न करावे लागणार आहेत..BJP AB Form Controversy: नाशिकमध्ये भाजपचे AB फॉर्म पळवले, गाडीत दोन आमदार अन् जिल्हाध्यक्ष... कार्यकर्त्यांकडून गाडीचा पाठलाग, Video पाहा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.