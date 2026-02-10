Parbhani Election Results: भाजपचे नेते वरपुडकर यांना मोठा धक्का; परभणी जिल्हा परिषद निवडणूक, मुलगा, सून, मुलगी, पुतण्याही पराभूत!

परभणी: परभणी जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री सुरेश वरपुडकर यांना मतदारांनी अभूतपूर्व असा धक्का दिला आहे. या निवडणुकीत वरपुडकर यांचे पुत्र समशेर वरपुडकर, मुलगी सोनल देशमुख, सून प्रेरणा समशेर वरपुडकर आणि पुतणे उत्कर्ष विजयराव वरपुडकर या चौघांचा पराभव झाला, तर काँग्रेसच्या तिकिटावर लढलेले दुसरे पुतणे अजित अनिलराव वरपुरडकर हे मात्र लोहगाव गटातून विजयी झाले. .Viral Video: मुख्यमंत्र्यांनी दिली चक्क रामदेव बाबांना टक्कर! 'शीर्षासन' करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; जाणून घ्या शीर्षासनाचे फायदे.सिंगणापूर गटातून भाजपचे उमेदवार समशेर वरपुडकर यांना शिवसेनेचे पांडुरंग खिल्लारे यांनी पराभूत केले. समशेर वरपुडकरांचा पराभव हा धक्कादायक ठरला. झरी गटातून शिवसेना (यूबीटी)कडून निवडणूक लढविणाऱ्या वरपुडकरांच्या कन्या सोनल देशमुख यांनाही पराभव स्वीकारावा लागला. या ठिकाणी भाजपचे दिलीपराव देशमुख विजयी झाले. दैठणा गटात भाजपकडून रिंगणात उतरलेल्या प्रेरणा समशेर वरपुडकर यांचा काँग्रेसच्या ज्योत्स्ना गणेश घाटगे यांनी दारुण पराभव केला..विशेष म्हणजे घाटगे या सुरेश वरपुडकर यांचे जुने निकटवर्तीय असलेल्या प्रा. रामभाऊ घाटगे यांच्या ज्योत्स्ना सूनबाई आहेत. त्यामुळे हा पराभव जिव्हारी लागणारा आहे. लोहगाव गटात भाजपचे उमेदवार उत्कर्ष विजयराव वरपुडकर यांना काँग्रेसचे अजित अनिलराव वरपुडकर यांनी चीतपट केले. एकाच आडनावाचे दोन उमेदवार समोर असतानाही मतदारांनी कोणतीही भावनिकता न ठेवता स्पष्ट निर्णय दिला..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.श्रीकांत विटेकर यांचा मताधिक्याचा रेकॉर्डपरभणी ः राज्यातील १२ जिल्हा परिषद निवडणुकांत श्रीकांत विटेकर यांनी सर्वाधिक मताधिक्य मिळवून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. हे मताधिक्य सोनपेठ तालुक्यातील शेळगाव गटातून ८ हजार ३३४ मते मिळवून श्रीकांत विटेकर यांनी प्राप्त केले. श्रीकांत विटेकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पाथरीचे आमदार राजेश विटेकर यांचे भाऊ आहेत. यापूर्वी या गटाचे नेतृत्व राजेश विटेकर व त्यांच्या मातोश्री निर्मलाताई विटेकर यांनी केलेले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.