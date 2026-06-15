छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: विधान परिषदेसाठी भाजपचा ‘नो रिस्क’ मोड, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये साडेचारशे नगरसेवकांच्या उठल्या पंगती

BJP Adopts No-Risk Strategy for Council Polls: विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी भाजपने ‘नो रिस्क’ रणनीती अवलंबत पंचतारांकित हॉटेलमध्ये 450 हून अधिक नगरसेवकांची बैठक घेतली.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी १८ जूनला मतदान होणार आहे. शिवसेनेच्या या जागेवर भाजप पहिल्यांदाच निवडणूक लढवित असल्याने पक्षाकडून ‘नो रिस्क’ धोरण अवलंबले जात आहे. याच अनुषंगाने रविवारी (ता. १४) एका पंचतारांकित हॉटेलात साडेचारशेवर नगरसेवकांच्या पंगती उठल्या. विशेष म्हणजे यावेळी महायुतीचे घटक नसलेल्या ३९ नगरसेवकांची उपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली.

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