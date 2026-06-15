Chhatrapati Sambhajinagar: विधान परिषदेसाठी भाजपचा ‘नो रिस्क’ मोड, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये साडेचारशे नगरसेवकांच्या उठल्या पंगती

छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी १८ जूनला मतदान होणार आहे. शिवसेनेच्या या जागेवर भाजप पहिल्यांदाच निवडणूक लढवित असल्याने पक्षाकडून ‘नो रिस्क’ धोरण अवलंबले जात आहे. याच अनुषंगाने रविवारी (ता. १४) एका पंचतारांकित हॉटेलात साडेचारशेवर नगरसेवकांच्या पंगती उठल्या. विशेष म्हणजे यावेळी महायुतीचे घटक नसलेल्या ३९ नगरसेवकांची उपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली..भाजप उमेदवाराला निवडून आणण्याचा निर्धार महायुतीतील नेत्यांनी व्यक्त केला. पारंपरिक शिवसेनेचा मतदारसंघ असला, तरी महापालिका आणि जिल्हा परिषद या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाची ताकद वाढल्याने या मतदारसंघावर भाजपने दावा सांगितला होता. योगायोगाने मित्रपक्षाच्या वाटाघाटीत हा मतदारसंघ भाजपला मिळाला..Chhatrapati Sambhajinagar: मराठवाड्यातील धरणे गाठताहेत तळ; सरासरी २८ टक्के जलसाठा, आठही जिल्ह्यात हजारो गावांना टँकरचा आधार.त्यांनी सुहास शिरसाठ यांना उमेदवारी दिली. यानंतर सुरवातीला धुसफूस असलेल्या महायुतीतील नेत्यांचे रविवारी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत सूर जुळवले गेल्याचे पाहायला मिळाले. यानंतर महायुतीच्या उमेदवाराला पहिल्या पसंतीचे मत देऊन त्यांना विजयी करण्याचा निर्धार जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून आलेल्या नगरसेवकांनी व्यक्त केला. यावेळी ओबीसी विकासमंत्री अतुल सावे, मंत्री पकंजा मुंडे, पालकमंत्री संजय शिरसाठ, भाजपनेते रावसाहेब दानवे, डॉ. भागवत कराड, बबनराव लोणीकर, आमदार नारायण कुचे, आमदार अब्दुल सत्तार, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार संतोष दानवे, महापौर समीर राजूरकर, नगरसेवक यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती..दगा-फटका नको म्हणून तयारी या निवडणुकीत पहिल्यांदाच भाजप उतरला असल्याने ऐनवेळी काही दगा फटका नको म्हणून पक्षाची तयारी सुरू आहे. महायुती व्यतिरिक्त इतर पक्षातील किती लोक आपल्याकडे वळविता येतील, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उमेदवार सेफ कसा होईल यासाठी प्रत्येक तालुक्याला मतदान करून घेण्यासाठी एकावर जबाबदारी सोपविली जाणार आहे..शांतता कराराची घोषणा पण ट्रम्पसमोर इराणच्या ३ मोठ्या अटी, अमेरिका-इराण डीलमध्ये १४ मुद्दे महत्त्वाचे.मतदानाची रंगीत तालीम कशा प्रकारे मतदान करावे, याची रंगीत तालीम नगरसेवकांकडून करून घेण्यात आली. यावेळी ४५७ नगरसेवकांनी मतदान केले. महायुतीचे ४१८ सदस्य असताना ४५७ नगरसेवकांचे मतदान झाल्याने इतरही नगरसेवक महायुतीकडे वळले असल्याचे दिसते. जिल्हा बॅंकेत महायुतीत लढणार यानंतर होऊ घातलेल्या जिल्हा बॅंकेच्या निवडणूकीत शिवसेना-भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे तिन्ही पक्ष एकत्र लढणार आहेत. तसे संकेत भाजप नेत्यांनी दिले आहेत. लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा होईल, अशी चर्चा सुरू आहे.."महायुतीची एकत्रित कोअर कमिटीची बैठक पार पडली. यात मित्रपक्षाचे सर्व मंत्री, आमदार यांची उपस्थिती होती. यानंतर सदस्यांसह बैठक झाली. यावेळी साडेचारशे सदस्य उपस्थित होते. महायुती व्यतिरिक्त देखील काही जणांचा यात सामावेश होता." -अतुल सावे, ओबीसी विकासमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.