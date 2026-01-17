Chhatrapati Sambhajinagar Election Result : छत्रपती संभाजीनगरात भाजपचा झंझावात! ५७ जागा जिंकत मिळविली एकहाती सत्ता

छत्रपती संभाजीनगर - येथील महापालिका निवडणुकीत भाजपने सर्वांत मोठे यश मिळविले असून, तब्बल ५७ जागा जिंकत एकहाती सत्ता मिळविली आहे. बहुमतासाठी भाजपला एकाच नगरसेवकाची गरज आहे. भाजपच्या वादळात शिवसेना, ठाकरे सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष धुळीस मिळाले आहेत. महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एकाच पक्षाला बहुमत मिळाले आहे. ‘एमआयएम’ पक्ष तब्बल ३३ जागांवर विजय मिळवीत विरोधी पक्ष बनला आहे. .तब्बल दहा वर्षांनंतर झालेल्या निवडणुकीत ८५९ उमेदवार रिंगणात होते. युती, आघाडीवर तोडगा न निघाल्याने अखेरच्या क्षणी स्वबळाचा नारा देत काही प्रभागांत मिळेल त्याला उमेदवारी देण्यात आली. २९ प्रभागांतून ११५ नगरसेवकांसाठी मतदान झाले होते. पहिल्यांदाच प्रभाग पद्धतीने मतदान होणार असल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम होता. असे असले ५९ टक्के मतदान झाले होते..शुक्रवारी (ता. १६) मतमोजणी झाली. भाजप सर्वांत मोठा पक्ष भाजप ठरेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता, पण भाजपची गाडी सुसाट निघाल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले. सहापेक्षा जास्त प्रभागांत भाजपचे पॅनल निवडून आले. दुपारी दोनपर्यंत निकालाचे चित्र स्पष्ट झाले, त्यात तब्बल ५७ नगरसेवक निवडून आले.त्यापाठोपाठ ‘एमआयएम’ने ३३ जागांवर विजय मिळविला. नऊ ठिकाणी या पक्षाचे पॅनल निवडून आले आहे. विशेष म्हणजे सर्वाधिक कमी ४८ जागा ‘एमआयएम’ने लढविल्या होत्या. लोकसभा, विधानसभेपाठोपाठ ठाकरे सेनेची महापालिकेतही वाताहत झाली असून, केवळ सहा नगरसेवक निवडून आले..मुले जिंकली, पण पक्षाला फटका!पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचा मुलगा सिद्धांत व मुलगी हर्षदा शिरसाट यांची उमेदवारी चर्चेत होती. या दोघांनी अपेक्षित विजय मिळविला, पण भाजपच्या झंझावाताचा शिवसेनेला देखील फटक बसला आहे. फक्त १३ जागांवर शिवसेनेला समाधान मानावे लागले. त्यात पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात ८ तर आमदार जैस्वाल यांच्या मध्य मतदारसंघात केवळ तीन नगरसेवक निवडून आले. पूर्व मतदारसंघात शिवसेनेचे फक्त दोन नगरसेवक निवडणूक आले..तीन माजी महापौर पुन्हा महापालिकेततीन माजी महापौर पुन्हा महापालिकेत आले आहेत. त्यात ठाकरे सेनेचे रशीद मामू, शिवसेनेच्या अनिता घोडेले, त्र्यंबक तुपे यांचा समावेश आहे. भाजपचे माजी महापौर भगवान घडमोडे यांची पत्नी सविता घडमोडे, माजी उपमहापौर संजय जोशी यांच्यासह अनेक माजी नगरसेवकांना पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. ठाकरे सेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी निवडणुकीची धुरा सांभाळली. पण त्यांना त्यांचे भाऊ राजेंद्र दानवे यांना विजयी करता आले नाही..गुलमंडीचा गड ‘एमआयएम’ने भेदलागुलमंडीवरून राजकीय वातावरण नेहमीच तापते. कधीकाळी गुलमंडी भाग शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता. यावेळी मात्र भाजप, शिवसेना, ठाकरे सेनेसोबत ‘एमआयएम’च्या उमेदवारांची लढत होती. त्यात शिवसेनेचे तथा आमदार जैस्वाल यांचे पुत्र ऋषिकेश जैस्वाल केवळ २६८ मतांनी जिंकले. ठाकरे सेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे यांचे पुतणे माजी नगरसेवक सचिन खैरे तब्बल १९९२ मतांनी निवडून आले. असे असले तरी ‘एमआयएम’ने या ठिकाणी दोन जागा जिंकल्या..दृष्टिक्षेपातभाजपचा तब्बल ५७ जागांवर विजयपहिल्यांदाच एकाच पक्षाची सत्ता‘एमआयएम’ची ३३ जागांवर मुसंडीशिवसेना, ठाकरे सेना, काँग्रेसला फटकाराष्ट्रवादी काँग्रेसला एकही जागा नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.