Jalna Mayor: वंदना मगरे जालन्याच्या पहिल्या महापौर; राजेश राऊत उपमहापौर, दोघांचीही बिनविरोध निवड, भाजपची सत्ता!

जालना: येथील महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळवल्यानंतर तब्बल एक हजार ४८१ दिवसांनंतर प्रशाकीय राज संपुष्टात आले. पहिल्या महापौर म्हणून वंदना मगरे, तर उपमहापौरपदी राजेश राऊत यांची सोमवारी (ता. नऊ) बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले..दोन्ही पदांच्या निवडीसाठी सकाळी अकराला महापालिकेच्या सभागृहात पीठासीन अधिकारी तथा अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेकाली विशेष सभा झाली. जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त आशिमा मित्तल, सहायक आयुक्त सुप्रिया चव्हाण यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. महापौरपदासाठी वंदना अरुण मगरे यांचा एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल झाला होता..महेश निकम हे सूचक तर रमेश गौरक्षक अनुमोदक होते. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी अर्जाची छाननी करून तो वैध असल्याचे जाहीर केले. अर्ज मागे घेण्यासाठी दिलेल्या १५ मिनिटांच्या अवधीनंतर सकाळी ११ः३७ ला वंदना मगरे यांची महापौरपदी बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा मिसाळ यांनी केली. .उपमहापौरपदासाठीही राजेश राऊत यांचा एकमेव अर्ज होता. शशिकांत घुगे सूचक तर भास्कर दानवे अनुमोदक होते. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून मिसाळ यांनी ११:५२ ला राजेश राऊत यांची उपमहापौर म्हणून बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर केले..नगरसेवकांसाठी खासगी बसमहापौर, उपमहापौर निवड विशेष सभेला जाण्यासाठी भाजपकडून सर्व नगरसेवकांना खासगी बसची व्यवस्था केली होती. सर्व नगरसेवकांना भाजप जिल्हा संपर्क कार्यालयात बोलाविण्यात आले होते. त्यानंतर सकाळी साडेदहा ते पावणेअकराच्या सुमारास सर्व नगरसेवकांना खासगी बसने महापालिकेत पाठविण्यात आले. सर्व नगरसेवकांनी फेटे बांधून महापालिकेत प्रवेश केला..दोन नगरसेवकांची दांडीपहिल्या विशेष सभेला ६५ पैकी ६३ नगरसेवक हजर होते. काँग्रेसच्या दोन नगरसेवकांनी दांडी मारली. यामध्ये फारूक तुंडीवाले, अनिल तिरूखे यांचा समावेश होता..पुणे येथे प्रशिक्षणमहापौर, उपमहापौर यांच्यासह सर्व नगसेवकांचे पुणे येथील यशदा संस्थेत विशेष प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन केले जाणार आहे. महापालिकेचे प्रशासकीय कामकाज कसे चालते यासह अन्य विषयांवर शिबिरात मार्गदर्शन केले जाईल, असे आयुक्त आशिमा मित्तल यांनी सांगितले.