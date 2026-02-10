Jalna Mayor: वंदना मगरे जालन्याच्या पहिल्या महापौर; राजेश राऊत उपमहापौर, दोघांचीही बिनविरोध निवड, भाजपची सत्ता!

छत्रपती संभाजीनगर

जालना: येथील महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळवल्यानंतर तब्बल एक हजार ४८१ दिवसांनंतर प्रशाकीय राज संपुष्टात आले. पहिल्या महापौर म्हणून वंदना मगरे, तर उपमहापौरपदी राजेश राऊत यांची सोमवारी (ता. नऊ) बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.

