Sambhajinagar Book Festival : वाचनाच्या ओढीनं महोत्सव मोहरला! बालवाचकांचा थाट, पुस्तकांभोवती किलबिलाट

सरस्वती भुवन मैदान (औरंगपुरा) - विविध प्रकाशन संस्थांचे स्टॉल. टेबलावर, रॅकमध्ये ठेवलेली असंख्य पुस्तके. या स्टॉलवरून त्या स्टॉलवर पुस्तके पाहत फिरणारी चिमुकली पावले. डोळ्यांत चमक. मनात उत्सुकता. मुख्यपृष्ठांची भुरळ. ‘अरे, हे पुस्तक बघाऽऽ’ असे सूचवणारे शिक्षक. त्यांना प्रश्न विचारणारे विद्यार्थी आणि त्यांचा किलबिलाट.अशा वातावरणात ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाचा तिसरा दिवस (सोमवार ता. १९) वाचन संस्कृतीचा उत्सव ठरला. सकाळी दहापासूनच शहरातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी महोत्सव परिसर गजबजून गेला. पहिल्या दोन दिवसांत देश-विदेशातील पुस्तकांना भरघोस प्रतिसाद मिळाला..विद्यार्थ्यांनी आवडलेल्या पुस्तकांच्या नोंदी करून घेतल्या, तर काही पुस्तकांची माहिती शिक्षकांनी त्यांना दिली. प्रत्येक स्टॉलवर दहा ते बारा वाचक पुस्तक खरेदी करताना दिसत होते. सामान्यतः तरुणाई वाचत नाही, असे अनेकदा म्हटले जाते; मात्र या पुस्तक महोत्सवात तरुणांसाठी असलेली विविध पुस्तके विशेष आकर्षण ठरत आहेत.महोत्सवातील विविध स्टॉलवर तरुणांचे घोळके दिसून येत होते. महोत्सवातील विविध स्टॉलच्या इंग्रजी पुस्तकांना तर विशेष मागणी आहे. पुस्तकांवर देण्यात आलेल्या सवलतीमुळे वाचकांसाठी पर्वणी ठरली. वाचक एकमेकांना कोणती पुस्तके घेतली, कोणते पुस्तक चांगले आहे, याबाबत चर्चा करत होते..पालकही सुखावलेलहान मुले चित्रमय पुस्तकांमध्ये रमली. पालकांकडे ती खरेदी करण्यासाठी आग्रह धरत आहेत. ज्येष्ठ वाचक कादंबऱ्या आणि कथासंग्रहांमध्ये रमलेले दिसून आले. अनेक कुटुंबे लहान मुलांना घेऊन येत त्यांना पुस्तकांची ओळख करून देत होती. मुलांच्या आवडीचे पुस्तक हातात पडल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटणारा आनंद पालकांसाठी सुखावणारा ठरला. खेळणी मिळाल्यानंतर दिसणाऱ्या आनंदापेक्षाही पुस्तक खरेदीनंतरचा आनंद अधिक समाधान देणारा असल्याची भावना पालकांनी व्यक्त केली.चित्रपुस्तकांपासून कादंबऱ्यांपर्यंत‘फॉरेस्ट अॅडव्हेंचर’, ‘टच ॲण्ड फील वन टू थ्री’, ‘फर्स्ट स्टेप्स अॅनिमल’, ‘माय फर्स्ट वर्ल्ड’ यांसारख्या पुस्तकांमध्ये बालवाचक रमले. ‘माइंडसेट’, ‘व्हॉट टू से व्हेन यू टॉक टू युवरसेल्फ’, ‘हाऊ टू किल युवर फॅमिली’, ‘हॅरिपॉटर’, ‘रोयाल प्लेस’, ‘रिअल टच’ या पुस्तकांनी तरुणाईचे लक्ष वेधले. ज्येष्ठ वाचकांनी ‘मृत्युंजय’, ‘राधेय’, ‘इकिगाई’, ‘द हिडन हिंदू’, ‘नाइफ’, ‘स्थलांतर’, ‘दोस्त’, ‘चाणक्य’, ‘उरलंसुरलं’, ‘ती फुलराणी’ या पुस्तकांची मागणी केली. त्यामुळे विक्रेत्यांच्या भोवती बालवाचक, तरुण आणि ज्येष्ठ वाचकांचा गराडा दिसून आला..खरेदी आणि प्रश्नांची सरबत्तीशहरातील विविध शाळांमधील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी महोत्सवाची शोभा वाढवली. विद्यार्थ्यांचा किलबिलाट हा वाचन संस्कृतीचे जिवंत उदाहरण ठरला. काही विद्यार्थी सेल्फीसाठी उत्सुक होते, तर काही पुस्तक खरेदीसाठी लगबग करत होते. काहीजण पुस्तकांच्या नोंदी घेत होते, तर काही शिक्षकांना पुस्तकांविषयी माहिती विचारत होते. शिक्षकही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना संयमाने उत्तरे देत होते. या सर्व वातावरणामुळे संपूर्ण परिसर आनंदी व चैतन्यमय झाला..‘जेन झी’ रमले पुस्तकांत; विविध महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकांसह, विद्यार्थ्यांची भेटदेवगिरी महाविद्यालय, मिलिंद महाविद्यालय, शासकीय ज्ञान-विज्ञान महाविद्यालय, सरस्वती भुवन महाविद्यालय, एमजीएम विद्यापीठाच्या कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चर ॲण्ड मीडिया, विद्यापीठातील विविध विभागांचे विद्यार्थी तसेच संशोधक विद्यार्थ्यांनी ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाला सोमवारी (ता. १९) भेट दिली. तरुण-तरुणी पुस्तकांच्या दुनियेत रमल्याचे चित्र होते.कादंबरी, आत्मचरित्र, समकालीन सामाजिक-राजकीय विषयांवरील पुस्तके, मानसशास्त्र, करिअर मार्गदर्शन तसेच प्रेरणादायी साहित्याच्या स्टॉल्सवर विद्यार्थ्यांनी अधिक वेळ घालवला. इंग्रजी साहित्य, रॉयल पॅलेस, डीप वर्क, डू इट टू डे यासारख्या पुस्तकांवर विद्यार्थ्यांत चर्चा रंगली होती..काही विद्यार्थी पुस्तकांची पाने उलटत-पालटत मजकूर वाचत होते, तर काही जण लेखक, विषय आणि किमती यावर चर्चा करताना दिसले. प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांमध्ये पुस्तकांवर आधारित मुक्त संवाद रंगला. डिजिटल जगात कामी पडणाऱ्या पुस्तकांवर गटागटांत चर्चा झाली. यावेळी विद्यार्थी पुस्तकात रमलेले पाहून सोबत आलेली अध्यापक मंडळीही सुखावली.महोत्सवात अवतरले बब्रू आणि दोस्त!छत्रपती संभाजीनगर : दिवंगत लेखक धनंजय चिंचोलीकर ऊर्फ बब्रुवान रुद्रकंठावार यांनी आपल्या पुस्तकांतून चितारलेले बब्रू, दोस्त आणि बारक्या ही पात्रे ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवात सोमवारी (ता. १९) अवतरली. नाट्यकलावंत आणि दिग्दर्शक पद्मनाभ पाठक यांनी वाचनातील चढउतार, उत्तम शब्दफेक आणि अभिनयातून आपल्या अभिवाचनात ती जिवंत केली..वाचन संस्कृती वाढावी, ती रुजावी आणि वाचकांमध्ये लेखक आणि त्यांच्या साहित्याविषयी अभिरुची निर्माण व्हावी, या उद्देशाने ‘सकाळ’ने अभिवाचन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. पाठक यांनी दिवंगत लेखक, पत्रकार धनंजय चिंचोलीकर यांच्या निवडक ललित साहित्यातील लेखांचे उत्तम सादरीकरण केले. साभिनय सादरीकरणातून त्यांनी पुस्तकातील बब्रुसह इतर पात्रे जिवंत केली. पद्मनाभ पाठक यांनी आपल्या खुमासदार शैलीत रंगत आणली..लिंकनच्या पत्रातील ‘त्या’ पोराचे पुढे काय झाले?ललित साहित्यातील ‘जातीचे मॅथिमॅटिक्स’ या लेखात लेखकाने जातीवर भाष्य केले. ‘सध्या समाजात वाढत चाललेले जातीचे प्रस्थ, उपरोधिक भाषेत आता पोरांना पण जातीचे शिक्षण दिले पाहिजे. फॅसिस्ट आणि कम्युनिस्ट विचार, राजकारण्यांच्या पोरांकडून होणारा जातीचा वापर, सध्या साऱ्याच जातीमध्ये वाढत चाललेला स्वतःबद्दलचा अभिमान’, हा बब्रु आणि त्याच्या मित्राचा पोरगा बारक्या यांचा संवाद अभिवाचनातून जिवंत केला आहे. दरम्यान, अब्राहम लिंकनने जे पत्र पोरासाठी लिहिले, त्या पोराचे पुढे काय झाले? असा उपरोधिक प्रश्न विचारून लेखकाने प्रेक्षकांना विचार करण्यास भाग पाडले आहे..निवडक लेखांचे अभिवाचनचिंचोलीकर यांनी लिहिलेल्या 'आमादमी विदाऊट पार्टी' या पुस्तकाला राज्य शासनाचा पुरस्कार मिळालेला आहे. यासह टर्या, डिंग्या आन गळे, बर्ट्रांड रसेल विथ देशी फिलॉसॉफी, पुन्यांदा चबढब ही पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. या ललित साहित्यातील भूमिका - डू ऑर डाय, लँडमार्क अँड सेकंड ओपिनियन, कॉस्च्यूम अवेरनेस, जातीचे मॅथिमॅटिक्सतील काही निवडक लेखांचे अभिवाचन करण्यात आले..'सकाळ'चा हा उपक्रम अभिनव आहे. समाजातील सर्वच घटकांना वाचनाकडे घेऊन जाणारा, वाचनाची गोडी लावणारा हा महोत्सव वाचन संस्कृतीला प्रेरणादायी उपक्रम ठरला आहे. तरुणाई या महोत्सवाकडे आकर्षित झाली आहे.- डॉ. जिजा शिंदे, देवगिरी महाविद्यालय'सकाळ'ने वाचकांना एक सुंदर मेजवानी दिली. देशभरातील वेगवेगळ्या प्रकाशनांची पुस्तके एकाच छताखाली पाहायला, खरेदी करायला मिळाली. वाचक, ग्रंथप्रेमी, विद्यार्थ्यांना पुस्तकांची गोडी लावणारा हा पुस्तक महोत्सव ठरला आहे.- डॉ. बाळासाहेब शिंदे, देवगिरी महाविद्यालय. 