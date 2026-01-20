छत्रपती संभाजीनगर

Sambhajinagar Book Festival : वाचनाच्या ओढीनं महोत्सव मोहरला! बालवाचकांचा थाट, पुस्तकांभोवती किलबिलाट

विविध प्रकाशन संस्थांचे स्टॉल. टेबलावर, रॅकमध्ये ठेवलेली असंख्य पुस्तके. या स्टॉलवरून त्या स्टॉलवर पुस्तके पाहत फिरणारी चिमुकली पावले.
sambhajinagar book festival

sambhajinagar book festival

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सरस्वती भुवन मैदान (औरंगपुरा) - विविध प्रकाशन संस्थांचे स्टॉल. टेबलावर, रॅकमध्ये ठेवलेली असंख्य पुस्तके. या स्टॉलवरून त्या स्टॉलवर पुस्तके पाहत फिरणारी चिमुकली पावले. डोळ्यांत चमक. मनात उत्सुकता. मुख्यपृष्ठांची भुरळ. ‘अरे, हे पुस्तक बघाऽऽ’ असे सूचवणारे शिक्षक. त्यांना प्रश्न विचारणारे विद्यार्थी आणि त्यांचा किलबिलाट.

अशा वातावरणात ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाचा तिसरा दिवस (सोमवार ता. १९) वाचन संस्कृतीचा उत्सव ठरला. सकाळी दहापासूनच शहरातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी महोत्सव परिसर गजबजून गेला. पहिल्या दोन दिवसांत देश-विदेशातील पुस्तकांना भरघोस प्रतिसाद मिळाला.

Loading content, please wait...
festival
Book
children
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.