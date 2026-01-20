Sambhajinagar Book Festival : पुस्तकं काही सांगू इच्छितात...; दासू वैद्य यांनी कवितेतून सांगितले ग्रंथांचे महत्त्व

छत्रपती संभाजीनगर - ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सव गर्दीने गजबजले आहे. लहान मुले मोठ्या उत्सुकतेने पुस्तके न्याहाळत आहेत. तरुणाईची पावले ग्रंथनगरीत रेंगाळत आहेत. अशा वातावरणात प्रसिद्ध कवी दासू वैद्य यांनी ‘पुस्तकं काही सांगू इच्छितात... तुमच्या सावलीत रांगू इच्छितात...’ ही पुस्तकांची गोष्ट आपल्या कवितेतून मांडली. शिवाय पुस्तकांचे महत्त्व अधोरेखित केले..सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या मैदानावर सुरू असलेल्या ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाला दिवसेंदिवस वाचकांचा प्रतिसाद वाढत आहे. महोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवसातील दुसऱ्या सत्राची सुरवात सोमवारी निमंत्रितांच्या कविसंमेलनाने झाली. यात दासू वैद्य, प्रा. ललित अधाने, अभय दाणी, रवी कोरडे, गणेश घुले, हबीब भंडारी, विनोद जैतमहाल, सुनील उबाळे आदी कवी सहभागी झाले होते. प्रेम कवितांपासून व्यथा–वेदनांवर, जीवन–मृत्यूवर भाष्य करणाऱ्या गंभीर कविता सादर करून त्यांनी काव्य मैफल रंगवली..गावागावांत किराणा दुकाने आहेत. कपड्यांची दुकाने आहेत. पण, पुस्तकांची दुकाने किती असतात, असा प्रश्न उपस्थित करून वैद्य यांनी ’पुस्तकांची गोष्ट’ आपल्या कवितेतून रचली. या कवितेला रसिकांनी भरभरून दाद दिली. आपण कविता का वाचतो, का ऐकतो, कारण कवितेत समाजाबद्दलचे भाष्य असते. भवताल समजून घ्यायचा असेल, जगण्याची घुसमट समजून घ्यायची असेल तर कविता वाचली पाहिजे, असे वैद्य यांनी सांगितले..जिथं कविता सोबतीला आहे, तिथं जगणे ओझे होत नाही....अशी कविता हबीब भंडारी यांनी सादर करून जगण्याचा आशावाद आपल्या शब्दांतून मांडला. त्याआधी ‘विद्रोहाचा ताशा’ ही कविता सादर करून रसिकांची दाद मिळवली. ‘गाव असतं अशांचही, ज्यांच्या नोंदी नसतात सातबाऱ्यावर’ या कवितेतून रवी कोरडे यांनी ग्रामीण संस्कृतीकडे लक्ष वेधून घेतले. विनोद जैतमहाल यांनी ‘मेल्यानंतरचे जग’ ही कविता प्रभावीपणे सादर केली..अभय दाणी यांनी ‘निरोप द्यायचे राहून गेले’, ’कवितांना आता चेहरा राहिला नाही’ या कविता सादर केल्या. सुनील उबाळे यांनी आपल्या कवितेतून दुःखावर, वेदनेवर भाष्य केले. तर गणेश घुले यांनी चिमुकल्यांचे भावविश्व उलगडले. त्यानंतर ‘घरंच नाही तर तिरंगा कुठे लावायचा’ ही कविता सादर करून हर घर तिरंगा या घोषणेतील त्रुटी समोर आणल्या..कवितेतून महापुराचे ज्वलंत चित्रणकवी डॉ. ललित अधाने यांनी सुरात गायलेल्या महापूर आणि बिगुल या कवितेला रसिकांनी भरभरून दाद दिली. यावर्षी पावसाळ्यात मराठवाड्यात महापुराने जो हाहाकार घातला, त्याचे ज्वलंत चित्रण त्यांनी ‘महापूर’ या कवितेतून उभे केले. तसेच कवितेत शेतकऱ्यांचे जीवन आणि शेतकरी आंदोलनही मांडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.